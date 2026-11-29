Hiburan

Tasya Farasya baru saja membawa pulang piala TikTok Awards Southeast Asia (SEA) 2026. Beauty influencer ini terpilih sebagai pemenang kategori Beauty & Fashion Creator of the Year.

Momen puncak penghargaan ini digelar di Bali pada Jumat, 27 November 2026. Tasya mengaku merasa bangga sekaligus merinding saat namanya diumumkan sebagai pemenang. Pencapaian ini jadi spesial banget karena karya-karyanya di bidang kecantikan dan fesyen akhirnya diakui di level Asia Tenggara.

Kalau diingat-ingat, perjalanan Tasya sebagai kreator konten itu sudah berjalan selama satu dekade. Dia memulai semuanya dari hal simpel, yaitu berbagi tutorial makeup dan mengulas berbagai produk kecantikan di media sosial. Jujur, konsistensi itu memang nggak mengkhianati hasil, karena akhirnya dia bisa sampai di titik ini.

Tasya sendiri mengaku tidak menyangka perjalanannya akan membawa dia meraih penghargaan Beauty and Fashion Creator of the Year TikTok Awards Southeast Asia.

Bener-bener definisi kerja keras yang terbayar lunas, ya!