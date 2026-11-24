Hiburan

Son Suk Ku sukses ambil alih posisi teratas dalam daftar drama Korea paling banyak ditonton di Netflix Indonesia pada Senin 23 November 2026. Posisi ini sebelumnya dipegang Kim Ji Won lewat Doctor X.

Serial original Netflix berjudul The Blue Road ini mulai tayang 20 November 2026. Ceritanya merupakan adaptasi dari komik dengan judul yang sama, mengisahkan kerja sama detektif Kim Seok dari Kepolisian Metropolitan Seoul dan detektif Inose dari Kepolisian Metropolitan Tokyo untuk memburu pembunuh berantai lintas negara. Keduanya terbantu oleh petunjuk berupa pesan misterius dalam bahasa Korea dan Jepang yang membawa mereka berkelana dari Seoul ke Tokyo. Serial kolaborasi Korea dan Jepang ini menampilkan Son Suk Ku dan Nagayama Eita sebagai pemeran utama.

Di sisi lain, Doctor X yang diperankan Kim Ji Won harus turun peringkat setelah resmi tamat pada Jumat dan Sabtu, 13-14 November 2026. Meski rating tayangannya di SBS tetap bertahan di angka dua digit, akhir cerita drama ini mendapatkan ulasan yang beragam dari penonton. Per Senin 23 November 2026, Doctor X berada di peringkat empat serial TV yang paling banyak disaksikan di Indonesia.

Setelah Doctor X tamat, 100 Days of Deception naik peringkat dari posisi lima ke posisi tiga pada awal pekan ini. Menariknya, dua episode terbaru yang tayang akhir pekan lalu punya durasi paling panjang dalam satu season, yakni mencapai 1 jam 24 menit, berbeda dari durasi biasanya yang hanya sekitar 1 jam 10 menit atau kurang.

Sementara itu, Dead-End Job berada di posisi lima, turun satu peringkat dari posisi empat pada pekan sebelumnya. Dalam skala global, serial ini berada di posisi empat setelah tiga pekan bertahan di 10 besar. Berdasarkan data TUDUM periode 9-15 November, Dead-End Job telah disaksikan sebanyak 3,7 juta kali dengan total waktu pemutaran mencapai 18,7 juta jam.

Plot twist di 100 Days of Deception memang makin banyak seiring ceritanya menuju akhir. Kira-kira siapa lagi yang bakal geser Son Suk Ku minggu depan?