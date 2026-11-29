Hiburan

Siti Badriah baru saja mengalami kejadian menyebalkan karena namanya dicatut oleh akun penipu di Facebook. Pelaku menggunakan identitas sang penyanyi untuk mengelabui calon pembeli ponsel dengan menawarkan harga miring.

Siti Badriah yang merasa resah karena banyak warganet yang bertanya lewat pesan singkat akhirnya memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya pada 24 November 2026. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki akun di platform Facebook dan tidak pernah berjualan ponsel.

Yang bikin geleng-geleng kepala, si penipu sengaja membeli tanda centang biru berbayar supaya akun palsu tersebut terlihat meyakinkan dan terpercaya. Siti Badriah mengungkapkan bahwa kemudahan mendapatkan lencana verifikasi berbayar di Facebook itulah yang dimanfaatkan oknum untuk menipu orang-orang.

Karena syarat centang biru di Facebook itu gampang banget, cukup bayar, maka ada oknum yang sengaja membuka akun atas namaku dan beli centang biru untuk tujuan penipuan, tulis Siti Badriah.

Menutup klarifikasinya, Siti Badriah mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat menemukan penawaran ponsel dengan harga yang terlalu murah di dunia maya. Ia berharap pengumuman ini bisa mencegah adanya korban baru yang tertipu.

Terima kasih dan semoga dengan pernyataanku ini, ke depan tidak ada yang tertipu. Hati-hati guys, tutupnya.

Jujur, ini jadi peringatan banget buat kita kalau centang biru sekarang bukan lagi jaminan kalau akun itu asli. Jangan gampang tergiur harga murah, apalagi kalau jualan HP lewat Facebook, mending skip aja daripada saldo rekening jadi zonk!