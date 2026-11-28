Hiburan

Inka Andhesta baru saja merayakan momen bahagia dengan wisuda jenjang S1 dan kini resmi menyandang gelar Sarjana Ilmu Komunikasi. Selebgram yang juga seorang konten kreator dan pemilik bisnis skincare ini memang dikenal suka kulineran serta masak, yang sering ia bagikan lewat unggahan Instagram.

Kisah kuliner Inka membawanya ke berbagai tempat. Saat liburan di Bali, ia sempat menikmati waktu santai di pinggir pantai sambil minum kelapa muda segar langsung dari batoknya. Tak hanya itu, ada momen unik lainnya di Bali saat Inka berpose nyeleneh sambil menikmati nasi menggunakan sumpit sekaligus menggigit jagung bakar.

Di Jakarta, Inka juga hobi nongkrong di kafe. Saat berkunjung ke kafe Baked, ia memesan berbagai menu mulai dari semangkuk granola, scrambled egg, sampai sandwich dengan telur dan bacon. Selain di Baked, ia juga terlihat menikmati segelas es kopi susu saat berada di restoran Union. Tak ketinggalan, Inka juga membagikan momen menikmati dessert berupa remahan biskuit dengan krim atau es krim di atasnya di salah satu kafe.

Keahlian Inka tidak hanya dalam memilih makanan, tapi juga dalam mengolahnya. Ia pernah berbagi momen masak bersama temannya membuat hidangan berbahan dasar salmon yang disajikan dengan nasi, saus mentai, dan nori ala sushi.

Keseruan kuliner Inka bahkan sampai ke luar negeri. Saat jalan-jalan ke Singapura dan mengunjungi Universal Studio, ia mencicipi waffle unik berbentuk wajah karakter Shrek. Sementara itu, saat berkunjung ke Thailand, Inka menyambangi kawasan pasar terapung dan menikmati es krim kelapa sambil mengelilingi pasar menggunakan perahu.

Kira-kira menu mana nih yang paling bikin ngiler?