Hiburan

Sinetron Wajah Cinta yang Lain lagi jadi pusat perhatian netizen Indonesia. Puncaknya terlihat pada 25 November 2026, saat pencarian episode 143 melonjak di Google Trends. Kalau kita bedah, fenomena ini bukan cuma soal drama, tapi juga soal strategi content marketing yang oke banget buat narik perhatian audiens.

Episode yang tayang 23 November 2026 itu emang bikin deg-degan karena fokus ke persiapan pertunangan Ariana dan Davin yang terancam gara-gara ulah Tamara. Konflik kayak gini yang bikin penonton terus bertanya-tanya dan nggak mau ketinggalan episode selanjutnya. Nah, pola storytelling kayak gini ternyata bisa dicontek perusahaan buat ningkatin minat audiens terhadap konten bersambung.

Cara bikin konten yang bikin nagih

Ada beberapa langkah biar konten brand bisa se-ikonik sinetron dalam menarik perhatian:

Pertama, buatlah masalah yang bisa dipahami audiens. Kalau di marketing, konflik ini bisa berupa persoalan sehari-hari yang relevan sama kebutuhan pelanggan. Biar makin mantap, brand bisa bikin tokoh atau persona yang konsisten muncul di beberapa episode konten.

Kedua, pakai teknik cliffhanger. Artinya, akhiri bagian cerita sebelum konflik utamanya selesai. Cara ini ampuh banget buat bangun rasa ingin tahu. Tapi ingat, setiap episode tetap harus kasih manfaat atau ada perkembangan cerita, jangan cuma gantung tanpa isi.

Terakhir, jangan cuma terpaku pada tayangan utama. Perusahaan bisa bagi-bagi cuplikan, konten tambahan, sampai dokumentasi proses produksi. Strategi ini bantu audiens buat nemuin cerita lewat berbagai pintu masuk.

Contoh penerapan di dunia bisnis

Strategi ini bisa fleksibel buat berbagai industri. Misalnya, perusahaan makanan bisa bikin serial pendek soal lika-liku kehidupan pekerja kantoran. Sementara buat perusahaan teknologi, mereka bisa angkat cerita tentang masalah pelanggan yang akhirnya kelar pakai produk mereka.

Kuncinya satu: produk harus muncul secara relevan. Jangan sampai produknya dipaksa masuk ke alur cerita biar nggak terasa aneh. Pelajaran dari Wajah Cinta yang Lain adalah konsistensi cerita bisa bangun ketertarikan. Sekarang tantangannya buat para marketer adalah gimana caranya ngubah rasa penasaran penonton jadi interaksi dan ingatan kuat terhadap brand mereka.

Kira-kira brand lokal apa ya yang storytelling-nya udah selevel sinetron?