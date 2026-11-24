Hiburan

Penyanyi Shanty punya rencana besar buat menyambut tahun 2027. Bukannya bikin daftar resolusi tahunan biasa, ia lebih memilih melakukan manifestasi. Salah satu keinginan utamanya yang ingin diwujudkan tahun depan adalah menikah.

Shanty merasa manifestasi itu beda dengan resolusi yang cuma sekadar ucapan janji ke diri sendiri. Menurutnya, banyak orang yang bicara tapi tindakannya nggak selaras. Kunci agar keinginan terwujud adalah adanya keselarasan antara ucapan, tindakan, dan doa.

Ia mengaku sudah merasakan hasil dari metode ini sejak akhir Oktober sampai November 2026. Shanty merasa apa yang ia mau benar-benar terjadi setelah ia merasa selaras dengan apa yang dimanifestasikan. Baginya, ucapan itu adalah doa.

Pas ditanya soal apa yang mau dimanifestasikan buat 2027, Shanty memberikan kode keras dengan bilang "I do, I do" sambil tertawa. Tapi ya namanya juga rahasia, ia belum mau membocorkan siapa sosok pria yang dimaksud atau kapan tepatnya acara itu bakal digelar. Shanty menyerahkan urusan jodoh dan waktu kepada Tuhan, tapi ia sudah mengarahkan harapannya ke jenjang pernikahan.

Sambil menunggu manifestasinya kejadian, Shanty sudah punya agenda buat malam pergantian tahun 2026. Ia berencana liburan ke Jepang buat main ski di kawasan Niseko. Tiketnya pun sudah dipesan lebih dulu karena sampai saat ini ia belum menerima tawaran pekerjaan untuk malam Tahun Baru.

Kira-kira siapa ya calon yang bikin Shanty semangat manifestasi nikah tahun depan?