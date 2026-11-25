Hiburan

Film laga terbaru Indonesia, Serangan Balik, sudah resmi tayang secara global di Netflix sejak 12 November 2026. Film karya sutradara Sidharta Tata ini diproduksi oleh Mowin Pictures dengan Kimo Stamboel dan Edwin Nazir sebagai produser. Ceritanya ditulis oleh Khalid Kashogi bersama Sidharta Tata dengan durasi total 137 menit, dan sampai saat ini masih bisa ditonton di wilayah Indonesia.

Kisah ini berpusat pada Hari, seorang kakek mantan anggota pasukan khusus yang memilih mengasingkan diri di pinggiran Dieng, Jawa Tengah. Hari hidup dalam trauma dan rasa bersalah atas masa lalunya. Namun, ketenangannya terusik saat menantunya menitipkan dua cucunya, Putri dan Dimas, yang sudah lama terpisah darinya. Meskipun awalnya hubungan mereka terasa canggung, perlahan-lahan Hari mulai membangun kembali ikatan keluarga dengan kedua cucunya tersebut.

Konflik Keluarga dan Teror Sindikat

Ketenangan hidup Hari dan cucunya hancur ketika Bastian, anggota sindikat kriminal asal Jakarta, datang dan memicu kekacauan. Situasi semakin memanas saat kakak Bastian, yang bernama Ulo, merasa marah atas peristiwa tragis yang terjadi. Ulo tidak main-main; ia mengerahkan pasukan lengkap beserta peralatan tempur untuk menyerbu rumah Hari. Di sinilah sisi brutal film ini muncul, di mana Hari terpaksa membangkitkan kembali kemampuan tempurnya yang sudah lama ia kubur demi melindungi Putri dan Dimas.

Untuk menghadapi serangan tersebut, mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga menyusun strategi pertahanan yang matang. Mereka memasang berbagai perangkap di sekitar rumah dan menggunakan taktik gerilya. Latar pedesaan Dieng yang terisolasi memperkuat rasa tegang, sementara konflik yang dibawa dari Jakarta memberikan lapisan cerita tambahan mengenai informasi rahasia dan masa lalu.

Performa Pemain dan Intensitas Aksi

Lukman Sardi menjadi tulang punggung film ini. Di usia 55 tahun, ia berhasil menunjukkan kredibilitas fisik serta emosional sebagai seorang veteran yang harus menyeimbangkan naluri melindungi keluarga dengan beban traumanya. Callista Arum dan Sulthan Hamonangan juga tampil oke dalam menggambarkan proses adaptasi cucu yang awalnya merasa asing dengan kakek mereka. Sementara itu, Derby Romero dan Donny Alamsyah sukses menjadi antagonis yang mengancam, terutama Donny Alamsyah sebagai Ulo yang tampil intimidatif namun tetap terkendali sebagai pemimpin sindikat.

Dari sisi aksi, film ini menawarkan variasi yang luas, mulai dari pertarungan tangan kosong, baku tembak, hingga aksi kejar-kejaran mobil. Penggunaan senjata dan perangkap improvisasi juga menjadi daya tarik tersendiri. Menariknya, koreografi aksi di film ini dirancang sangat taktis karena menyesuaikan dengan latar rumah dan lingkungan sekitar. Intensitas visualnya juga didukung oleh persiapan yang serius, termasuk latihan bootcamp bagi para pemainnya.

Puncak Ketegangan di Medan Pertempuran

Salah satu bagian paling menegangkan adalah saat pasukan Ulo melakukan serbuan besar-besaran ke rumah Hari. Pada momen ini, bangunan rumah berubah menjadi medan pertempuran. Penonton dibawa merasakan tekanan melalui pergantian sudut pandang, mulai dari pertahanan di dalam rumah, manuver di luar, hingga koordinasi antaranggota keluarga. Penggunaan tembakan jarak dekat dan pertarungan fisik di ruang terbatas menciptakan tekanan yang terus menerus, memaksa penonton mengikuti strategi bertahan hidup para karakter.

Namun, film ini bukan sekadar tontonan kekerasan. Ada momen-momen emosional saat Hari, Putri, dan Dimas bekerja sama menggunakan pengetahuan lokal untuk bertahan hidup. Adegan di sekitar api unggun atau saat mereka beristirahat singkat di tengah konflik memberikan dimensi emosional yang menyeimbangkan aksi brutal, sehingga film ini terasa seperti perjalanan penebusan dan rekonsiliasi keluarga.

Secara keseluruhan, Serangan Balik berhasil menggabungkan brutalitas visual dengan tema keluarga yang kuat. Meski pengembangan hubungan emosional di awal terasa agak terlalu panjang dan tingkat kekerasannya lebih cocok untuk penonton dewasa, film ini tetap mencetak prestasi dengan menempati posisi tinggi di daftar tontonan Netflix non-Inggris secara global pada minggu-minggu awal penayangannya. Jujur saja, kalau kamu suka film laga yang ada bumbu drama keluarganya, film ini wajib masuk daftar tontonan kamu.