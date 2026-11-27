Hiburan

Brad Pitt dan Angelina Jolie akhirnya sepakat mengakhiri perseteruan hukum mereka terkait kepemilikan kilang anggur Château Miraval di Prancis. Kesepakatan damai ini dicapai pada Rabu, 25 November 2026 waktu Amerika Serikat.

Keputusan ini otomatis membatalkan rencana persidangan terbuka di Los Angeles yang seharusnya digelar tahun depan. Dalam pernyataan bersama, mereka menegaskan kalau langkah ini diambil demi kepentingan terbaik keluarga mereka.

Jujur saja, ini berita yang melegakan karena drama mereka sudah terlalu lama menyita perhatian publik. Konflik ini sebenarnya bermula sejak mereka berpisah pada 2016 dan makin panas saat Jolie menjual sahamnya di Château Miraval ke pihak ketiga pada 2021 tanpa izin Pitt.

Akhirnya, drama panjang ini menemui titik terang juga. Kira-kira ada yang masih tim Brad atau tim Angelina?