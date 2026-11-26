Hiburan

Tahun 2026 jadi tahun yang penuh kejutan manis buat banyak artis Indonesia. Banyak dari mereka yang akhirnya bisa berbagi kabar bahagia karena tengah menanti kehadiran anggota keluarga baru. Ada yang baru pertama kali jadi orang tua, ada juga yang kembali menambah momongan.

Cara mereka mengumumkan kabar ini pun beragam banget, mulai dari unggahan foto manis di media sosial, pamer hasil test pack dan USG, sampai cerita perjuangan panjang sebelum akhirnya garis dua itu muncul.

Perjuangan dan penantian panjang

Beberapa artis berbagi cerita bahwa kehamilan ini tidak datang begitu saja, melainkan lewat usaha yang luar biasa. Irish Bella, misalnya, mengabarkan kehamilannya pada 6 Agustus 2026 lewat Instagram. Irish membagikan potret romantis bareng suaminya, Haldy, lengkap dengan hasil USG. Ternyata, momen ini sangat spesial karena mereka sempat menjalani dua kali inseminasi dan program bayi tabung atau IVF. Irish menuliskan bahwa ini adalah mukjizat kecil yang datang setelah perjalanan penuh doa, air mata, dan harapan.

Kisah haru juga datang dari Fanny Ghassani yang mengumumkan kehamilannya pada awal November 2026. Setelah sembilan tahun menanti, Fanny akhirnya hamil anak pertama bersama suaminya melalui program bayi tabung atau IVF. Bagi Fanny, ini adalah impian yang akhirnya terwujud setelah proses penantian yang sangat panjang.

Kejutan manis dan gender reveal

Ada juga yang mengumumkan kehamilan dengan cara yang seru. Jessica Mila pada 14 September 2026 membagikan momen ketika dia memberikan kejutan hasil test pack positif kepada suaminya, Yakup Hasibuan. Jessica menyebutkan bahwa bayi kedua mereka sedang dalam perjalanan. Tak berhenti di situ, pada 25 Oktober 2026, Jessica dan Yakup menggelar acara gender reveal di Jakarta Pusat dan mengumumkan bahwa calon anak kedua mereka berjenis kelamin perempuan.

Angie Prijanto juga mengumumkan kehamilan anak pertamanya bersama Ranggaz Laksamana pada 8 Juni 2026. Kabar ini dibagikan lewat sesi maternity shoot yang digabung dengan acara gender reveal. Hasilnya, Angie dan Ranggaz akan dikaruniai bayi perempuan.

Sama halnya dengan Brisia Jodie dan Jonathan Alden. Pasangan yang menikah Desember 2025 ini mengumumkan kehamilan anak pertama mereka pada 7 September 2026 lewat Instagram. Mereka kemudian mengadakan gender reveal pada Minggu, 8 November 2026, dan mengungkap bahwa calon bayi mereka adalah laki-laki.

Kabar bahagia dari pasangan lainnya

Kabar anak kedua juga datang dari Indah Permatasari dan Arie Kriting. Lewat video Instagram pada 17 Oktober 2026, Indah memperlihatkan momen saat pertama kali tahu dia hamil pada Juli 2026. Dalam video itu, putra pertama mereka, Naka, diminta memberikan test pack terbungkus tisu kepada Arie. Arie terlihat sangat terkejut sekaligus bahagia sampai memeluk dan mencium istrinya. Indah berharap kehamilan kedua ini bisa dijalani dengan suka cita.

Jennifer Coppen juga membawa kabar bahagia pada 14 November 2026. Dia mengumumkan sedang mengandung anak kedua, yang merupakan anak pertama bersama suaminya, Justin Hubner. Jennifer membagikan video kebersamaannya dengan Justin dan putrinya, Kamari Sky Wassink, saat mereka memakai baju serba putih di tepi pantai. Jennifer menyebut kehamilan ini sebagai pelangi setelah badai di babak baru hidupnya.

Maudy Ayunda dan Jesse Choi ternyata sudah tahu kabar kehamilan anak pertama mereka sejak April 2026, tapi mereka memilih menyimpannya secara pribadi selama beberapa bulan. Baru pada Selasa, 20 Oktober 2026, Maudy mengumumkan kabar tersebut kepada publik lewat Instagram setelah sekitar empat tahun membina rumah tangga.

Menjelang akhir tahun, Glenca Chysara mengumumkan kehamilan anak pertamanya bersama Rendi Jhon Pratama pada 20 November 2026. Kabar ini muncul menjelang ulang tahun pernikahan keempat mereka. Glenca membagikan momen bersama Rendi, termasuk hasil USG dan baby bump yang sudah mulai terlihat membesar.

Kira-kira siapa lagi ya yang bakal kasih kejutan garis dua sebelum tahun 2026 berakhir?