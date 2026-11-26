Hiburan

Nuca menghadirkan lagu terbarunya yang berjudul Meriah Selamanya. Lagu ini hadir sebagai trek tambahan dalam album perdana versi deluxe miliknya yang bertajuk Eunoia.

Beda sama lagu-lagu lain yang biasanya kalem dan reflektif, Meriah Selamanya justru bawa energi hangat soal indahnya hubungan asmara. Pas ditemui di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, 24 November 2026, Nuca bilang kalau lagu ini menurut sudut pandangnya itu "sederhana tapi megah".

Inti dari lagu ini adalah ajakan buat menikmati dan merayakan setiap momen kebersamaan sama orang-orang tersayang. Kerennya, pesan di lagu ini universal banget, jadi bisa masuk buat siapa aja, mau yang baru mulai pacaran atau yang sudah bertahun-tahun barengan.

Jujur, kita suka konsep lagu yang nggak perlu ribet tapi tetap terasa megah. Kira-kira lagu ini cocok jadi soundtrack buat momen romantis kamu nggak ya?