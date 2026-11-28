Hiburan

Bento bukan sekadar lagu, tapi sindiran pedas buat mereka yang merasa paling berkuasa. Lagu ini dinyanyikan oleh Iwan Fals, musisi yang emang spesialis lagu tema kehidupan sosial, kritik kekuasaan, dan beragam persoalan masyarakat. Bareng Naniel, Iwan Fals menciptakan lagu ini dan merilisnya pertama kali lewat album Swami pada 1989.

Kalau kita bedah isinya, Bento itu tokoh fiktif yang hobi pamer. Dia memperkenalkan diri sebagai orang kaya dan berpengaruh, punya rumah mewah, banyak mobil, dan merasa dirinya figur penting. Tapi ya itu, di balik semua kemewahan itu, Bento digambarkan sebagai sosok yang sombong, licik, dan nggak punya empati sama sekali terhadap kesulitan orang lain. Jujur, karakter ini adalah satir yang pas buat orang-orang yang memanfaatkan jabatan serta kekayaan demi kepentingan pribadi.

Yang bikin lagu ini makin 'kena' adalah liriknya yang menyinggung praktik manipulasi, suap, dan perilaku tidak bermoral untuk mempertahankan keuntungan. Uniknya, sindiran ini disampaikan lewat sudut pandang si Bento sendiri yang justru membanggakan tindakan buruknya. Iwan Fals nggak pakai gaya nasihat yang membosankan, tapi memakai karakter Bento sebagai contoh perilaku yang harus dikritisi. Ditambah lagi dengan pilihan kata yang lugas, irama kuat, dan pengulangan nama Bento, lagu ini jadi gampang banget diingat lintas generasi.

Bento memang jadi salah satu lagu kritik sosial paling ikonik yang melekat pada nama Iwan Fals. Tema soal kesenjangan, keserakahan, dan penyalahgunaan kekuasaan bikin lagu ini tetap relevan meskipun sudah dirilis puluhan tahun lalu. Album Swami juga punya peran besar dalam memperkuat posisi lagu ini dalam perjalanan musik sang musisi.

Bagi yang ingin versi beda, ada Bento (Kresek Edition) yang dibawakan bersama grup musik NonaRia di pertunjukan TikTok Live. Versi ini terasa lebih santai dan unik karena memakai kantong plastik sebagai properti sekaligus instrumen kreatif. Ada potongan lirik yang ikonik seperti "Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu kantong sampah" dan "Siapa yang mau berguru, datang padaku, sebut 3 kali namaku".

Kombinasi antara pesan sosial yang kuat dan cara penyampaian yang kreatif bikin Bento terus punya tempat spesial di musik Indonesia. Kira-kira siapa ya sosok 'Bento' versi zaman sekarang?