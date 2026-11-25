Hiburan

Saputra Kori baru saja mencetak prestasi besar dengan membawa pulang Penghargaan Rachmat Hidajat untuk kategori Aktor Pilihan Penonton di ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2026. Kemenangan ini ia raih berkat perannya sebagai Tria dalam film Jangan Buang Ibu. Malam penganugerahan FFI 2026 sendiri berlangsung pada 20 November 2026 di Jakarta.

Kemenangan Kori terbilang impresif karena ia berhasil mengungguli sejumlah aktor lainnya. Nama-nama yang masuk dalam daftar nominasi bersamanya adalah Abimana Aryasatya melalui film Ghost in the Cell, Angga Yunanda lewat Para Perasuk dan Dopamin, serta Ardit Erwandha melalui film Tunggu Aku Sukses Nanti. Usai menerima piala tersebut, Kori mengaku tidak pernah menyangka bisa menang karena dirinya masih tergolong baru di industri film. Baginya, penghargaan ini jadi dorongan untuk terus berkarya dan memperluas kontribusinya bagi perfilman nasional, sekaligus mengajak anak muda untuk lebih mencintai film Indonesia.

Perjalanan dari konten kreator ke layar lebar

Karier Saputra Kori, yang memiliki nama lengkap I Gede Agus Iwan Saputra Kori, dimulai dari dunia digital pada 2020. Kreator asal Bali kelahiran 13 Agustus 2002 ini mengawali langkahnya melalui TikTok dengan mengunggah video hiburan bertema komedi, parodi, serta cerita kehidupan sehari-hari. Kori punya ciri khas memerankan beberapa karakter sekaligus dalam satu video, yang membuat kontennya terasa dekat dengan masyarakat dan menarik banyak perhatian.

Konsistensinya membuahkan hasil ketika ia masuk nominasi kategori Best of Comedy pada TikTok Awards Indonesia 2021. Tak berhenti di video pendek, Kori memperluas jangkauannya ke YouTube dengan konsep cerita yang lebih panjang. Salah satu karyanya yang paling meledak adalah serial drama berjudul Sultan Squad. Popularitas serial ini sangat masif, di mana pada Maret 2025 dilaporkan bahwa jumlah penontonnya sudah menembus angka lebih dari 100 juta kali. Hal ini membuktikan kemampuan Kori dalam mengolah konten komedi singkat menjadi cerita bersambung yang punya daya tarik kuat bagi penonton digital.

Realitas keras dunia casting

Meski punya basis penggemar yang besar di media sosial, jalan Kori menuju layar lebar ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ia membuktikan bahwa popularitas bukan jalan pintas untuk langsung mendapatkan peran. Dalam wawancara pada 21 Mei 2026, Kori mengungkapkan bahwa ia sempat mengalami penolakan saat casting hingga puluhan kali. Ia harus melewati proses seleksi dan membuktikan kemampuan aktingnya secara nyata sebelum akhirnya mendapat kesempatan bermain dalam film.

Debut layar lebar Kori dimulai pada 2024 lewat film Bila Esok Ibu Tiada. Setelah itu, ia mulai aktif terlibat dalam berbagai proyek film lainnya. Pada 2025, ia tampil dalam Sosok Ketiga: Lintrik dengan memerankan karakter Yanto Kates. Memasuki tahun 2026, jadwal aktingnya semakin padat dengan membintangi beberapa judul film seperti Alas Roban, Jangan Buang Ibu, 402: Rumah Sakit Angker Korea, hingga Cek Khodam. Pengalaman itu memperlihatkan bahwa membangun karier sebagai aktor membutuhkan proses tersendiri, terlepas dari popularitas yang sudah dimiliki di dunia digital.

Kita tahu kalau banyak orang mikir jadi aktor itu tinggal modal viral aja, tapi Kori kasih lihat kalau kualitas akting tetap nomor satu. Kira-kira siapa lagi ya kreator konten yang bakal sukses transisi jadi aktor layar lebar?