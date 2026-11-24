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Netizen menyoroti salah tulis One Piece menjadi One Peace yang memicu obrolan di media sosial. Typo kecil ini malah jadi pemicu obrolan seru soal apa sih sebenarnya One Piece itu.

Bagi yang belum tahu, One Piece adalah harta karun misterius yang ditinggalkan oleh Gol D. Roger. Roger sendiri adalah satu-satunya orang yang pernah dikenal sebagai Raja Bajak Laut. Sebelum dieksekusi, Roger membocorkan bahwa harta tersebut benar-benar ada. Pengakuan inilah yang memicu Great Pirate Era, zaman di mana orang-orang berbondong-bondong berlayar untuk mencarinya.

Sampai sekarang, isi sebenarnya dari One Piece masih jadi salah satu misteri terbesar di manga ini. Ceritanya sendiri mengikuti Monkey D. Luffy dan kru bajak lautnya yang berburu harta legendaris tersebut. Luffy sendiri punya sifat ceria, keras kepala, suka kebebasan, dan rela mempertaruhkan nyawa demi teman-temannya. Gara-gara makan Gomu Gomu no Mi, tubuhnya bisa melar seperti karet.

Meski jadi bajak laut, Luffy bukan penjahat. Dia justru sering melawan pemerintah korup, bajak laut kejam, dan siapa pun yang menindas orang lain. Luffy nggak sendirian, dia punya kru hebat: Roronoa Zoro si pendekar pedang, Nami si navigator, Usopp si penembak jitu, Sanji sang koki, Tony Tony Chopper si dokter, Nico Robin sang arkeolog, Franky si pembuat kapal, Brook si musisi, dan Jinbe sebagai juru mudi. Mereka semua bergabung dengan Luffy karena punya mimpi, masa lalu, dan alasan pribadi masing-masing.

Semesta One Piece juga luas banget, bukan cuma soal bajak laut. Ada Marinir yang menegakkan hukum, World Government atau Pemerintah Dunia, serta Shichibukai yang pernah bekerja sama dengan pemerintah. Ada juga Yonko, yaitu kelompok bajak laut paling berpengaruh, hingga berbagai kerajaan, pulau, ras, organisasi, dan kelompok revolusioner.

Karya Eiichiro Oda ini pertama kali terbit pada 22 Juli 1997 di majalah Weekly Shōnen Jump. Bagi banyak penggemar, simbol Jolly Roger atau bendera bajak laut di serial ini bukan sekadar gambar, tapi lambang persahabatan, kebebasan, hingga bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.

Kira-kira menurut kalian, One Piece itu wujudnya barang atau justru sesuatu yang nggak terduga ya?