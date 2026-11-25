Hiburan

Robert Pattinson bikin heboh lagi gara-gara candaannya soal mengambil pekerjaan aktor yang lebih muda. Momen ini terjadi saat sesi wawancara uji kebohongan bersama Jennifer Lawrence untuk majalah Vanity Fair dalam rangka promosi film drama-horor Die My Love pada 2025.

Semua bermula saat Lawrence bertanya apakah Pattinson mau membintangi film baru Twilight kalau disutradarai oleh Josh dan Benny Safdie. Pattinson menjawab dengan santai, "Oh, ya, tentu saja... Saya suka mengambil pekerjaan dari aktor yang lebih muda. Ya, memang begitu. Oke. Saya ingin memerankan karakter usia 17 tahun lagi."

Bicara soal umur, Pattinson yang lahir tahun 1986 ini juga sempat bercanda saat disebut sebagai milenial. Dia justru bersikeras kalau dirinya adalah bagian dari Gen Z dan menepis soal tahun kelahirannya.

Di usia 40 tahun, Pattinson kini resmi masuk ke dunia spionase. Pada 16 November 2026, Amazon MGM Studios menunjuknya sebagai pemeran James Bond ketujuh untuk film ke-26 di waralaba tersebut. Proyek yang akan disutradarai oleh Denis Villeneuve ini menjadi debut pertama Amazon MGM Studios dalam menggarap semesta 007 setelah era Daniel Craig.

Pattinson menyebut kesempatan ini sebagai kehormatan terbesar dalam hidupnya. Di sisi lain, Villeneuve mengapresiasi kandidat lain yang kabarnya ikut audisi, seperti Josh O'Connor, Callum Turner, dan Nicholas Hoult.

Kini Pattinson memegang peran utama di dua waralaba raksasa sekaligus, yaitu The Batman dan James Bond. Jadwalnya di 2026 sangat padat dengan deretan film seperti The Drama bersama Zendaya, Primetime, serta The Odyssey. Dia akan menutup tahun ini lewat penampilannya di Dune: Part Three yang dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026.

Kalau dibandingkan, Pattinson memulai debut 007 di usia yang cukup matang. Sebagai referensi, Sean Connery berusia 32 tahun, George Lazenby 30 tahun, dan Daniel Craig 38 tahun saat film pertama mereka rilis. Ada juga yang lebih senior, seperti Timothy Dalton (41 tahun), Pierce Brosnan (42 tahun), dan Roger Moore (45 tahun).