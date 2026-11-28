Gaya hidup

Bayangkan cookies dengan pinggiran renyah, bagian tengah yang lembut dan chewy, plus lelehan cokelat di setiap gigitannya. Aroma manisnya bakal memenuhi seluruh rumah dan bikin siapa pun nggak sabar buat nungguin di depan oven sampai cookies-nya matang. Hasilnya bisa mirip banget sama bakery meski kamu nggak punya basic ilmu patisserie sekalipun.

Kunci utama dari cookies yang sempurna bukan ada di teknik yang ribet atau bahan-bahan aneh, tapi pada proporsi yang pas dan kualitas cokelat yang digunakan. Banyak orang sering gagal karena cookies-nya jadi keras atau terlalu kering. Masalah ini biasanya terjadi karena waktu pemanggangan yang kelamaan atau komposisi gula yang salah. Kombinasi gula cokelat yang memberikan kelembapan agar bagian tengah tetap chewy dan gula putih untuk menciptakan kulit renyah yang ideal adalah keseimbangan yang sempurna.

Tips penting lainnya adalah jangan memanggang terlalu lama. Cookies harus segera dikeluarkan dari oven saat bagian tengahnya masih terlihat agak lembut, karena proses pematangan akan terus berjalan saat cookies mulai dingin.

Kualitas bahan juga sangat menentukan. Disarankan menggunakan dua jenis cokelat sekaligus. Cokelat susu memberikan rasa manis dan tekstur creamy, sementara dark chocolate memberikan rasa yang lebih intens dan bold. Alih-alih pakai chocolate chips, potong cokelat secara kasar dan tidak beraturan agar tercipta kantong-kantong cokelat meleleh yang menggoda di dalam cookies.

Bahan-bahan

225 gr mentega tawar

150 gr gula cokelat

100 gr gula putih

2 butir telur besar

1 kuning telur tambahan

1 sdt ekstrak vanila

300 gr tepung terigu serbaguna

1 sdt baking soda

1/2 sdt garam

200 gr cokelat susu

200 gr dark chocolate

Langkah Pembuatan

Panaskan oven terlebih dahulu pada suhu 190 derajat.

Kocok mentega bersama kedua jenis gula sampai mengembang dan fluffy.

Masukkan telur satu per satu, lalu tambahkan kuning telur ekstra dan ekstrak vanila.

Campurkan tepung terigu, baking soda, dan garam dalam wadah terpisah.

Satukan kedua adonan tersebut, tapi jangan diaduk terlalu lama.

Masukkan potongan cokelat yang sudah dipotong kasar.

Bentuk adonan menjadi bola-bola dan tata di atas loyang yang sudah dilapisi kertas roti. Berikan jarak yang cukup antar setiap bola adonan.

Panggang selama sekitar 10 sampai 12 menit sampai bagian pinggirannya berwarna kecokelatan.

Biarkan cookies berdiam selama lima menit sebelum dipindahkan ke rak pendingin.

Tips Tambahan Agar Makin Mantap

Kalau mau hasil yang lebih maksimal, diamkan adonan di dalam kulkas selama satu jam sebelum dipanggang. Cara ini bikin rasa lebih menyatu dan bentuk cookies jadi lebih cantik. Untuk sentuhan akhir, taburkan sedikit sea salt segera setelah cookies keluar dari oven untuk menciptakan kontras rasa manis dan asin yang mewah.

Resep ini juga bisa kamu kreasikan sesuai selera. Kamu bisa menambahkan kacang hazelnut, walnut, atau pecan panggang supaya ada tekstur renyah. Untuk aroma yang lebih kuat, tambahkan sedikit kayu manis atau sejumput kopi instan agar rasa cokelatnya lebih menonjol. Bagi pecinta white chocolate, kamu bisa mengganti sebagian dark chocolate dengan cokelat putih atau menambahkan dried cranberries.

Agar cookies tetap lembut selama beberapa hari, simpan di dalam wadah kedap udara. Kalau mau stok adonan, kamu bisa membentuk adonan menjadi bola-bola dan menyimpannya di dalam freezer.

Jadi, sudah siap bikin dapur wangi cokelat?