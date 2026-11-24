Hiburan

Raisa sukses bikin suasana malam jadi hangat di Plataran Borobudur Resort and Spa, meskipun sebelumnya kawasan Borobudur sempat diguyur hujan. Tampil dengan dress biru pastel, penyanyi solo ini membius penonton lewat teknik vokal dan penghayatannya sejak lagu pertama dimulai.

Berbeda dengan konser besar pada umumnya, pertunjukan di Plataran Xtravaganza 2026 ini mengusung konsep intimate concert. Dekorasi panggungnya minimalis namun tetap elegan, apalagi dengan latar belakang Candi Borobudur dan tata lampu yang pas, bikin Raisa kelihatan makin anggun.

Karena jumlah penonton yang dibatasi, atmosfer konsernya jadi terasa sangat personal. Raisa nggak cuma menyanyi, tapi juga banyak ngobrol dan cerita soal proses penciptaan lagunya. Momen paling pecah adalah saat dia bahas soal istilah mantan terindah. Menurut Raisa, kalau memang indah harusnya nggak ditinggal, tapi kenyataannya mantan terindah itu memang ada. Sontak, pernyataan ini disambut sorak-sorai penggemar yang kemudian diajak nyanyi bareng lagu Mantan Terindah.

Selain itu, Raisa juga membawakan lagu Terserah dengan penuh emosi sampai bikin penonton hanyut dalam liriknya. Salah satu penonton bernama Henny mengaku senang banget bisa melihat penampilan Raisa dari dekat karena suaranya yang merdu dan anggun.

Di sela-sela acara, Raisa sempat curhat soal keseruannya selama di Magelang. Dia merasa betah karena udaranya yang sejuk. Selama berkunjung ke Borobudur, ibu satu anak ini menghabiskan waktunya dengan bermain bersama anaknya dan memberi makan rusa.

Sobat MAD, jujurly konsep intimate kayak gini emang paling juara buat dengerin vokal Raisa yang clean banget. Tapi setuju nggak sih kalau teori kalau indah nggak ditinggal itu cuma teori, karena kenyataannya mantan terindah emang beneran ada?