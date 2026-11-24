Hiburan

Punya dua piala Oscar ternyata bukan tiket otomatis untuk selalu dapat kerjaan di Hollywood. Mahershala Ali mengakui hal ini dalam podcast 7pm in Brooklyn, di mana dia merasa penghargaan bergengsi tersebut sering kali cuma jadi bahan obrolan media yang tidak berdampak nyata di lapangan.

Ali merasa jumlah aktor hebat jauh lebih banyak dibandingkan ketersediaan naskah yang bagus. Menurutnya, meskipun dia punya 17 piala Oscar sekalipun, posisinya akan tetap sama dengan aktor lainnya kalau memang tidak ada penulis yang menulis cerita untuknya. Baginya, kecocokan peran dan visi penulis jauh lebih menentukan daripada deretan trofi di lemari.

Dia juga menyoroti masalah kurangnya program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di Hollywood. Karena keputusan masih ada di tangan studio, dia menilai studio cenderung hanya fokus pada lingkungan internal mereka sendiri kalau tidak ada dorongan untuk mencerminkan keberagaman dunia nyata.

Meski begitu, aktor berusia 52 tahun ini menegaskan kalau dia tidak ingin terjebak atau dilabeli dalam proyek keberagaman. Dia ingin dikenal lewat karya dan ceritanya sebagai manusia biasa, bukan sekadar untuk memenuhi kuota aktor kulit hitam terbaik.

Saat ini, Mahershala Ali kembali masuk dalam prediksi Oscar berkat perannya dalam film Your Mother Your Mother Your Mother karya sutradara Bassam Tariq.