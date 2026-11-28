Hiburan

Prilly Latuconsina berhasil menyelesaikan studi magisternya hanya dalam waktu satu tahun. Pencapaian ini tergolong tidak mudah karena ia harus membagi waktu dengan jadwal syuting film yang sangat padat.

Perjuangan Prilly selama kuliah S2 benar-benar menguras energi. Ia mengikuti kelas reguler setiap Sabtu dari pagi sampai malam, mengerjakan presentasi mingguan, menyusun artikel jurnal, hingga menulis tesis. Saking stres dan kurang tidurnya, ia sering jatuh sakit dan menduga mengalami gejala GERD.

Ada satu momen yang cukup ekstrem saat ia harus menjalani wawancara pengajuan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Saat itu Prilly sedang dirawat di rumah sakit, namun ia tetap menyalakan kamera dengan latar belakang ruangan rumah sakit demi tetap profesional karena tidak ada hari lain yang tersedia. Meski orang tuanya sempat mengingatkan untuk lebih banyak istirahat, ia akhirnya dinyatakan lolos.

Bagi aktris ini, gelar magister bukan sekadar pencapaian akademik. Ia ingin ilmu tersebut menjadi bekal untuk membantu anak-anak di daerah yang kekurangan akses sekolah. Prilly sendiri sudah pernah mengajar di sebuah SD desa di Nusa Tenggara Timur dan terlibat dalam proyek di Maluku untuk membantu membangun sekolah.

Soal pendidikan lanjut, Prilly sempat membahas rencana studi S3, mulai dari topik disertasi hingga pilihan kampus bersama Omara. Namun, ia mengaku belum memikirkan hal itu lebih jauh dan ingin beristirahat sejenak. Ada satu syarat unik jika nanti ia lanjut ke jenjang doktoral: ia dan Omara harus menjalaninya bersama.

Untuk merayakan kelulusannya, Prilly memilih cara yang praktis dan sedikit menggemaskan. Ia meminta waktu sehari penuh untuk berbelanja menggunakan kartu kredit Omara. Menurutnya, cara ini lebih efektif agar ia bisa memilih sendiri barang yang dibutuhkan tanpa membuat pasangannya bingung menebak kejutan.

Jujur, kita semua salut banget sama totalitas Prilly. Bisa lulus S2 setahun sambil syuting itu benar-benar definisi ambis yang positif, meskipun belanja pakai kartu kredit pasangan tetap jadi bagian paling relate buat kita semua. Kira-kira siapa nih yang punya semangat belajar setinggi Prilly?