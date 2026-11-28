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Polda Metro Jaya sedang menyiapkan pemanggilan sejumlah saksi ahli untuk mendalami laporan Rizky Billar terhadap enam akun media sosial. Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP David Triyo, menyebutkan bahwa perkara ini masih berada pada tahap penyelidikan.

AKBP David Triyo menjelaskan pada 28 November 2026 bahwa penyidik sudah meminta keterangan awal dari beberapa pihak. Proses pemeriksaan ini mencakup keterangan dari pihak pelapor serta saksi-saksi terkait yang berhubungan dengan laporan tersebut.

Fokus utama penyidik selanjutnya adalah menguji unsur bahasa dan ketentuan hukum pidana melalui permintaan keterangan dari para pakar. Langkah ini dijadwalkan setelah seluruh rangkaian klarifikasi saksi selesai dilakukan. Penyidik memastikan bahwa seluruh tahapan klarifikasi dan kajian ahli akan dihimpun secara menyeluruh.

Kumpulan hasil pendalaman tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi penyidik untuk mengambil keputusan dalam gelar perkara. AKBP David Triyo menegaskan bahwa gelar perkara akan dilaksanakan setelah rangkaian klarifikasi dan keterangan ahli rampung guna menentukan langkah hukum selanjutnya.

Sebelumnya, Rizky Billar sudah mendatangi Polda Metro Jaya bersama kuasa hukumnya, Sadrakh Seskoadi, untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai pelapor. Rizky Billar menyatakan bahwa langkah hukum ini diambil untuk memberi efek jera agar masyarakat lebih berhati-hati dalam membuat unggahan di media sosial.

Menurut Rizky Billar, tindakan ini diharapkan membuat orang tidak sembarangan memberikan narasi yang belum tentu benar. Laporan terhadap enam akun dari berbagai platform media sosial ini sebenarnya sudah diajukan ke Polda Metro Jaya pada Juni 2026.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan fitnah, pencemaran nama baik, serta penyebaran berita bohong yang menyeret nama Rizky Billar dan penyanyi Asila Maisa. Narasi hoax yang beredar dinilai memberikan dampak negatif bagi kehidupan pribadi serta keluarga besar Rizky Billar, Lesti Kejora, dan pihak terkait lainnya.

Dalam proses yang sedang berjalan, Rizky Billar, Lesti Kejora, dan Asila Maisa juga sudah menjalani pemeriksaan untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan oleh pihak penyidik.