Hiburan

Seorang pengamen berinisial MH bikin gegeran setelah mencoba memaksa masuk ke rumah Iwan Fals di Depok. MH menggedor-gedor pintu gerbang rumah musisi tersebut.

Kabar soal aksi nekat ini dilaporkan oleh R dari manajemen Tiga Rambu. Karena laporan itu, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Leuwinanggung menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi untuk memeriksa situasi. Hendra mengonfirmasi hal ini pada Selasa (24/11/2026).

Kondisi MH saat itu sempat diduga mabuk. Hal ini karena saat ditanya-tanya oleh petugas, jawaban MH terasa kurang nyambung. Setelah diberi imbauan untuk segera pergi, MH akhirnya bersedia meninggalkan kediaman Iwan Fals dan situasi pun kembali kondusif.

Namun, Kapolsek Cimanggis Kompol Tomb Pea Indra Rexos Sirait memberikan klarifikasi soal kondisi MH. Menurutnya, pengamen yang datang dari Pandeglang, Banten itu sebenarnya adalah penggemar berat Iwan Fals yang cuma pengin ketemu idolanya. Menurut Tomb, MH hanya kurang nyambung saat ditanya-tanya, sehingga dikira berada dalam pengaruh minuman keras.

Menurut Tomb, tidak ada tindakan yang mengarah pidana. Polsek Cimanggis pun nggak mengamankan MH dan cuma meminta dia segera pergi dari depan rumah.

Menurut Tomb, MH hanya berada di depan rumah, dan di lokasi ada banyak security.