Hiburan

Lagu terbaru Nuca yang berjudul 'Hiduplah Lebih Lama' ternyata punya cerita yang cukup unik di balik pembuatannya. Lagu yang jadi pelengkap rangkaian album Eunoia Deluxe ini terinspirasi dari komentar sederhana seorang penggemar di media sosial.

Nuca bercerita kalau gagasan awal lagu ini muncul dari hal yang tidak terduga. Ada seorang warganet yang menulis komentar berisi doa agar Nuca hidup lebih lama supaya bisa terus berkarya. Kalimat itulah yang akhirnya membekas dan menyentuh nurani Nuca sebagai musisi.

Sebenarnya ada fun fact. Di album ini tuh ada laguku yang baru, judulnya Hiduplah Lebih Lama. Itu ada sekian ide yang tercetus karena ada orang yang komen kayak, Nuca, terima kasih, kamu hidup lebih lama ya, semoga kamu bisa terus berkarya. Dari sekian akhirnya, 'Ih, kok menarik?' Akhirnya kayak, Oke, kayaknya menarik kalau misalkan kita bisa kembangkan dari situ, kata Nuca saat konferensi pers Eunoia Deluxe di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada 24 November 2026.

Dari ide sederhana tersebut, Nuca kemudian mengembangkan narasinya menjadi lebih personal. Lagu ini akhirnya bercerita tentang ikatan batin antara seorang anak dengan orang tuanya.

Sumpah, siapa yang nggak terharu kalau dikasih doa kayak gitu sama fans? Kreatif banget sih Nuca bisa mengubah komentar random jadi karya yang personal.