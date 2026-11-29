Hiburan

Nita Vior dan Vincent Rivaldi Kosasih baru saja merayakan ulang tahun pertama putri mereka, Vinica, pada Sabtu, 28 November 2026. Pasangan konten kreator dan atlet basket ini menggelar pesta spesial bertajuk “Vinica is One”.

Konsep acaranya nggak main-main karena menggabungkan nuansa dongeng dan budaya Tionghoa. Dekorasi yang ceria bikin suasana perayaan terasa hangat dan berkesan buat keluarga.

Selain untuk merayakan bertambahnya usia Vinica, acara ini juga jadi momen Nita Vior dan Vincent menjalankan berbagai tradisi keluarga. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk berbagi kebahagiaan bareng orang-orang terdekat mereka.

Kita semua tahu kalau ulang tahun pertama itu momen yang sakral banget buat orang tua. Selain menandai pertumbuhan anak, pesta ini jadi bentuk rasa syukur Nita dan Vincent atas perjalanan satu tahun pertama mereka bersama Vinica.

Jujur, perpaduan dongeng dan budaya Tionghoa itu ide yang jenius dan pasti bikin estetik banget di foto. Ada yang mau spill dresscode-nya nggak?