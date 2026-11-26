Hiburan

Nino Fernandez baru saja membagikan momen manis saat mendampingi putrinya, Kaia Lanna Fernandez, yang mulai belajar berjalan. Lewat unggahan di akun Instagram @ninojkt pada 17 November 2026, aktor ini memperlihatkan betapa sigapnya ia menjaga keseimbangan Kaia yang saat ini sudah berusia 11 bulan ketika mencoba melangkahkan kaki mungilnya.

Bukan cuma soal foto yang menggemaskan, Nino juga menuliskan pesan yang bikin hati tersentuh. Ia menyadari bahwa saat anaknya mulai belajar melangkah sendiri, ada proses bagi orang tua untuk memberikan ruang agar si kecil bisa tumbuh lebih mandiri. "Pelan-pelan, Nak. Kamu belajar jalan, Papa belajar melepas. Tapi sekarang, pegangan dulu ya," tulis Nino dalam caption-nya.

Keterlibatan Nino dalam mengasuh Kaia memang sudah terlihat sejak putrinya lahir pada 28 Desember 2025. Ia dikenal sebagai sosok papa siaga yang selalu hadir dalam setiap fase perkembangan anaknya. Nino juga dikenal membantu istrinya, Steffi Zamora, dalam menyiapkan menu MPASI sampai menyuapi Kaia.

Nino pernah membagikan momen saat Kaia mulai mengucapkan kata pertamanya. Dalam sebuah konten di TikTok, terdengar Kaia mengucapkan kata "Papa" saat sedang menjalani proses MPASI. Kejadian sederhana itu ternyata sangat membekas bagi Nino, sampai-sampai ia terlihat menangis terharu mendengarnya.

Interaksi hangat antara Nino dan Kaia saat belajar berjalan ini menjadi bukti bagaimana pasangan Nino dan Steffi bersama-sama melatih perkembangan motorik putri mereka. Rasa bangga melihat perkembangan anak memang selalu hadir, namun ada juga rasa haru karena setiap langkah kecil itu menjadi pengingat bahwa sang anak perlahan tumbuh besar dan mulai mandiri.

Sumpah, definisi papa idaman banget nggak sih kalau sedetail ini jagain anaknya?