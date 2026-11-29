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Menjaga kesehatan kulit anak ternyata nggak harus pakai ritual yang ribet. Aktris Nikita Willy mengaku tidak punya ritual khusus yang berlebihan untuk merawat kulit buah hatinya. Prinsip utamanya cuma satu: konsisten memakai produk yang memang diformulasikan khusus untuk anak-anak.

Ada satu trik sederhana yang diterapkan Nikita setiap hari setelah memandikan kedua anaknya. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari sebuah podcast, ada jendela waktu sekitar tiga sampai empat menit setelah mandi untuk mengaplikasikan losion agar benar-benar terserap oleh kulit. Menurut Liputan6.com, menerapkan kebiasaan ini terkadang jadi tantangan karena kedua anaknya sering ingin langsung bermain lagi setelah mandi.

Dalam kesempatan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, 28 November 2026, Nikita mengingatkan para orang tua agar tidak terburu-buru mengganti produk mandi anak dengan sabun keluarga, meskipun si kecil sudah berusia balita atau terlihat mandiri. Hal ini ia terapkan pada putra sulungnya, Issa, yang kini sudah menginjak usia empat tahun.

Nikita menyoroti kebiasaan sebagian orang tua yang menyamaratakan penggunaan sabun dewasa untuk anak yang mulai besar. Ia menekankan bahwa meskipun fisik anak berubah dan terlihat mandiri, mereka tetap membutuhkan produk khusus anak karena formulanya berbeda dengan sabun dewasa.

Menurut Liputan6.com, Nikita memberikan kesempatan bagi anak-anaknya untuk bereksplorasi di dalam maupun luar ruangan untuk mengenal lingkungan dan pengalaman baru. Aktivitas seperti memanjat, berlari, dan bermain di luar ruangan juga bertujuan melatih keberanian, rasa ingin tahu, serta kemampuan motorik. Kedua anaknya bahkan sudah diperkenalkan dengan aktivitas sensory play sejak usia sekitar empat sampai enam bulan untuk mengenal beragam tekstur.

Bagi Nikita, kulit adalah organ terbesar pada tubuh manusia sehingga butuh perawatan sejak kecil. Oleh karena itu, memandikan anak setelah beraktivitas menjadi sangat penting. Menurut detikHOT, momen mandi ini juga dimanfaatkan Nikita dan suaminya, Indra Priawan, untuk membangun kedekatan atau bonding dengan anak. Indra pun senang terlibat memandikan anak dengan menggunakan banyak bubble di bak mandi, menurut detikHOT.

Agar suasana makin seru, menurut detikHOT, pasangan ini sering memutar musik dan menggunakan mainan yang bisa mengapung di air. Rutinitas ini dijalankan secara konsisten menjelang jam tidur sehingga anak-anak terbiasa dan menantikan waktu mandi.

Nikita Willy sendiri resmi menikah dengan pengusaha Indra Priawan pada 16 Oktober 2020. Mereka dikaruniai dua orang anak, yaitu Issa Xander Djokosoetono yang lahir pada 7 April 2022, serta Nael Idrissa Djokosoetono yang lahir pada 15 Desember 2024.