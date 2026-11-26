Hiburan

Nikita Willy menerima penghargaan di kategori Influence and Inspiration dalam acara APB 2026. Acara ini merupakan bagian dari Sraya Nusa The Opening Chapter, sebuah inisiatif terbaru yang berlangsung pada 11 sampai 13 September 2026 di Lippo Mall Nusantara Semanggi, Jakarta Selatan.

Sraya Nusa sendiri dibuat sebagai wadah bagi perempuan Indonesia untuk saling terhubung, berekspresi, dan mendapat pengakuan atas peran mereka. Selain Nikita, tiga perempuan lain yang juga menerima penghargaan di kategori yang sama adalah Maudy Ayunda, Cinta Laura, dan jurnalis Andini Wening Tyas Effendi. Karena tidak bisa hadir secara langsung, trofi penghargaan Nikita diterima oleh ibunya, Yora Febrina, yang mewakilinya di atas panggung.

Perjalanan dari Ratu Sinetron ke Dunia Pendidikan

Kalau ingat-ingat, karier Nikita dimulai dari model iklan sebelum akhirnya masuk ke sinetron Jin dan Jun pada tahun 2000. Namanya benar-benar meledak lewat judul Bulan dan Bintang pada 2003, yang kemudian diikuti oleh Safa dan Marwah, Putri yang Ditukar, serta Kau yang Berasal dari Bintang. Gara-gara itu, dia dijuluki sebagai ratu sinetron dan jadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi pada masa itu.

Tidak cuma di televisi, Nikita juga sempat merambah layar lebar lewat film Bestfriend? (2008), MBA (Married by Accident), From London to Bali, Terlalu Tampan, dan Rasuk 2. Di bidang musik, dia merilis lagu Kutetap Menanti pada 2010 dan Lebih Dari Indah pada 2011. Pengalamannya makin lengkap setelah memandu Nickelodeon Indonesia Kids' Choice Awards pada 2012 dan menyutradarai dua film televisi di tahun 2014.

Prestasi Nikita selama ini sudah terbukti lewat berbagai penghargaan. Dia berulang kali terpilih sebagai Aktris Favorit di Panasonic Gobel Awards, menang di Nickelodeon Indonesia Kids' Choice Awards, meraih kategori Fit & Fabulous Female Celebrity di Insert Awards pada 2016, serta mendapat dua penghargaan di Pilihan Bunda Awards 2023.

Ada satu sisi perjuangan Nikita yang menginspirasi: soal pendidikan. Dia sempat berhenti sekolah pada 2011 demi mengejar karier. Tapi, dia membuktikan kalau belajar tidak ada kata terlambat dengan menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar sarjana hukum pada 2019. Semangat purposeful growth inilah yang membuat dia layak mendapatkan penghargaan tahun ini.

Memilih Keluarga dan Kendali atas Pilihan Hidup

Setelah menjadi ibu, Nikita membuat keputusan besar untuk menepi dari layar kaca. Syuting terakhirnya dilakukan sebelum hamil Issa, karena prioritas hidupnya bergeser sepenuhnya kepada keluarga. Menariknya, waktu jeda ini justru dipakai Nikita untuk belajar hal-hal baru, mulai dari mengurus rumah sampai memasak, hingga akhirnya dia jatuh cinta pada dunia dapur.

Keputusan untuk tidak aktif di dunia hiburan ternyata tidak membuat publik melupakannya. Justru, dia dipercaya menjadi brand ambassador untuk produk peralatan rumah tangga. Ini jadi pesan kuat bagi perempuan lain bahwa pemberdayaan itu adalah soal punya kendali atas pilihan hidup sendiri. Baik memilih berkarier maupun fokus di rumah, keduanya punya nilai yang sama-sama layak dihargai.

Kejujuran yang Menjadi Inspirasi

Kekuatan pengaruh Nikita terletak pada keautentikannya. Dia tidak mencoba menampilkan kehidupan keluarga yang sempurna tanpa cela, melainkan memperlihatkan bahwa keluarga adalah proses yang terus dipelajari. Pada forum perempuan di April 2026, Nikita bahkan berani terbuka soal momen ketika dia meragukan kemampuannya sendiri, sebuah perasaan yang ternyata banyak dirasakan oleh perempuan lain.

Ruang diskusi ini diperluas melalui konten Mom's Corner. Di sana, Nikita tidak bicara sendirian, tapi mengajak para ahli untuk membahas hal-hal teknis seperti sleep training, metode baby-led weaning, edukasi anak, sampai aturan screen time. Dengan kehadiran pakar, cerita personal Nikita berubah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang tua lainnya. Dia juga sering mengingatkan betapa pentingnya peran ayah dan kehadiran emosional dalam pengasuhan sebagai bentuk kemitraan yang setara di keluarga.

Transformasi Diri dan Aksi Sosial

Perubahan besar juga terlihat pada awal Maret 2026, di mana Nikita memutuskan untuk berhijab setelah pulang umrah. Dia menceritakan bahwa proses ini tidak terjadi instan, melainkan sebuah perjalanan panjang, termasuk momen saat ucapan putranya menyentuh hatinya.

Tidak berhenti di sana, Nikita dan suaminya juga aktif dalam aksi sosial. Pada November 2026, mereka bekerja sama dengan Rumah Zakat untuk menyalurkan 2.200 liter air bersih kepada warga di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Penghargaan APB 2026 ini seolah mengonfirmasi bahwa pengaruh tidak harus selalu datang dari jabatan tinggi atau panggung megah. Hal-hal sederhana dari keseharian yang dibagikan dengan jujur justru bisa jadi bentuk kepemimpinan nyata bagi generasi baru. Definisi keren zaman sekarang ternyata adalah menjadi diri sendiri dan tidak berhenti belajar.

Kira-kira siapa lagi ya sosok perempuan yang menurut kalian punya pengaruh nyata di keseharian?