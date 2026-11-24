Hiburan

Nicole Rossi memperkenalkan single berjudul Birds Call Your Name. Lagu ini jadi cara Nicole buat pamerin karakter vokalnya ke para pendengar musik.

Karya yang satu ini nggak sembarangan, karena ditulis oleh Abe Hoed, putra dari musisi Melly Goeslaw. Selain itu, Anto Hoed juga turun tangan buat urusan penataan musik dan produksinya.

Sejak kecil, Nicole Elizabeth Rossi memang sudah dikenal multitalenta. Dia nggak cuma bisa akting, tapi juga menyanyi, menari, sampai modeling. Nama perempuan kelahiran Jakarta ini mulai meledak setelah memerankan karakter Elif di sinetron Elif Indonesia tahun 2016.

Karier aktingnya pun nggak berhenti di layar kaca. Nicole juga membintangi sejumlah film, di antaranya Nini Thowok, Mata Batin 2, Rumah Kentang, Kuntilanak 3, sampai Indigo.

Sebenarnya, ketertarikannya di dunia musik sudah ada sejak lama. Sebelum lagu terbaru ini, Nicole sudah merilis beberapa karya seperti Hello Everyone, Tetap Semangat, dan Dear Mama.

Kehadirannya di industri musik jadi warna baru dalam perjalanan kariernya.