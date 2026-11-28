Hiburan

Nicole Rossi resmi bergabung dalam sinetron SCTV Wajah Cinta yang Lain sebagai tokoh baru bernama Naomi. Tokoh Naomi disebut membawa warna berbeda ke dalam cerita.

Dalam wawancara virtual pada 26 November 2026, Nicole menceritakan pengalamannya memerankan tokoh ini bersama Andy William, Devina Aureel, dan Denny Weller. Menurutnya, kepribadian Naomi cukup kontras dengan dirinya sendiri. Sosok Naomi digambarkan sebagai perempuan yang feminin, centil, dan baru saja kembali ke Indonesia setelah tinggal di Los Angeles.

Aku Nicole Rossi berperan sebagai Naomi di Wajah Cinta yang Lain. Yang aku tahu itu Naomi orangnya, karakternya itu agak centil, agak girly, feminin, dan dia juga baru balik dari LA ke Indonesia, ungkap Nicole.

Soal jalan ceritanya, Nicole masih menutup rapat rahasianya. Dia belum bisa membocorkan lebih jauh karena dirinya baru muncul di sinetron ini. Nicole ingin para penonton mengikuti perkembangan karakter Naomi lewat episode-episode selanjutnya.

Nggak bisa cerita banyak karena aku juga baru muncul di sini, jadi biar kalian juga lebih tahu Naomi lebih dalam lagi, nanti kalian bisa lihat episode-episode selanjutnya itu bakal cerita, tapi untuk sekarang saya nggak boleh cerita, tambahnya.

Menjadi bagian dari sinetron yang sudah punya banyak penggemar ternyata jadi tantangan tersendiri buat Nicole. Apalagi, dia sebelumnya sempat membintangi sinetron yang sama selama kurang lebih dua tahun. Pindah ke karakter baru membuatnya harus beradaptasi lagi agar terlihat berbeda.

Nicole merasa ini bukan sebuah beban, melainkan sebuah challenge. Dia harus menyesuaikan diri supaya karakter yang dibawakannya sekarang tidak terlihat sama dengan peran sebelumnya.

Meski begitu, Nicole sangat menikmati suasana kerja di lokasi syuting. Dia merasa sangat diterima karena mendapat sambutan hangat dari para pemain senior yang dia anggap sebagai keluarga baru.

Cuman so far aku ngerasa happy aja bisa ketemu dengan kakak-kakak yang baik hati di Wajah Cinta yang Lain. Gitu sih, dan aku juga ngerasa welcome banget di sini jadi ya so happy, kata Nicole.

Nicole juga mengaku sempat merasa deg-degan saat awal syuting. Rasa gugup itu muncul karena dia bekerja dengan beberapa pemain yang belum pernah menjadi rekan project-nya dan baru dikenal di lokasi. Namun, berkat suasana kekeluargaan yang kental, Nicole perlahan merasa lebih nyaman.