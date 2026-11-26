Hiburan

Meriam menceritakan pengalaman kurang mengenakkan saat berhadapan dengan seorang artis muda di lokasi syuting. Niat Meriam sebenarnya simpel, yaitu menegur si artis muda tersebut karena sering datang terlambat yang akhirnya menghambat proses kerja kru dan orang lain di sana.

"Aku tegur dia karena menghambat syuting," ungkap Meriam. Sayangnya, teguran itu tidak diterima dengan baik. Alih-alih sadar, artis muda tersebut justru marah balik dengan sikap yang menurut Meriam kasar sekali. Padahal, Meriam hanya ingin suasana kerja tetap kondusif agar ritme kerja tidak terganggu cuma karena satu orang yang telat.

Yang bikin geleng-geleng kepala, meski posisi Meriam benar, akhirnya dia yang harus meminta maaf. Keputusan ini diambil Meriam semata-mata demi kelancaran proses syuting saat itu. "At the end, untuk kelancaran syuting, aku yang minta maaf," katanya.

Bagi Meriam, sikap atau attitude yang baik adalah hal wajib di dunia hiburan, apalagi dia sudah bertahan selama puluhan tahun. Dia merasa banyak orang zaman sekarang yang lupa kalau attitude itu sangat penting. Hal-hal sederhana seperti mengucapkan terima kasih, kata tolong, atau 'please' kini sudah terasa jarang ditemukan.

Meriam sendiri justru sangat terbuka dengan kritik. Dia mengaku berterima kasih jika ada yang mengingatkan atau mengkritiknya. Sebelumnya, Meriam juga sempat curhat kalau dia pernah harus menunggu selama tiga sampai empat jam hanya karena satu pemain yang sedang moody atau alasan lainnya, sehingga proses syuting jadi terhambat.

Jujur saja, capek banget kalau ada yang merasa paling bintang sampai bikin orang lain nunggu berjam-jam. Menurut kita, attitude itu bukan soal senioritas, tapi soal menghargai waktu orang lain. Masa iya profesionalisme kalah sama mood swing?