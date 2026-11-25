Hiburan

Ndarboy Genk resmi merilis lagu terbarunya berjudul Jamu (Janji Muanis) pada 23 November 2026. Lagu ini spesial banget karena diciptakan sendiri oleh sang penyanyi.

Terpantau sampai 24 November 2026, video lagunya sudah ditonton sebanyak 25 ribu kali di kanal YouTube resmi Ndarboy Genk.

Buat kalian yang nggak mau ketinggalan, lagu Jamu (Janji Muanis) sudah bisa kalian dengerin di berbagai platform musik digital. Liriknya membandingkan pasangan dengan jamu.

Satu hal yang bikin kita senyum-senyum sendiri adalah bagaimana dia menggambarkan rasa cintanya yang bisa jadi obat segala macam keluhan fisik, sampai-sampai asam urat pun bisa hilang kalau lihat pasangannya. Benar-benar definisi cinta yang menyembuhkan!