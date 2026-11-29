Hiburan

Dunia hiburan sepanjang 2026 benar-benar diwarnai kabar bahagia karena banyak artis yang mengumumkan kehamilan anak ketiga mereka. Kabar ini dibagikan lewat berbagai cara seru di media sosial, mulai dari video pengumuman keluarga sampai acara gender reveal yang bikin penasaran.

Salah satu yang terbaru adalah Nadine Chandrawinata, istri dari aktor Dimas Anggara. Pasangan yang menikah pada 5 Mei 2018 ini mengumumkan kehamilan anak ketiga mereka pada awal November 2026. Sebelumnya, mereka sudah punya dua anak perempuan yang bernama Djiwa dan Djala. Kehadiran anggota baru ini jelas bikin keluarga mereka makin lengkap.

Selain Nadine, ada juga aktris Irish Bella yang sudah mengumumkan kehamilan anak ketiganya pada awal Agustus 2026. Menariknya, ini adalah momen pertama bagi Irish setelah menikah dengan pengusaha Haldy Sabri. Sebelumnya, Irish sudah punya dua anak dari pernikahan terdahulunya dengan aktor Ammar Zoni. Jadi, bayi yang dinanti ini bakal jadi anak ketiga Irish, sekaligus anak pertama bagi Haldy Sabri.

Irish membagikan kabar gembira ini lewat Instagram lewat video yang memperlihatkan dirinya dan Haldy Sabri memakai baju bernuansa putih. Dalam unggahannya, Irish curhat kalau kehamilan ini adalah buah dari perjalanan panjang yang penuh doa. "Alhamdulillah, setelah perjalanan yang penuh doa, air mata, dan harapan yang tidak sebentar ini... Akhirnya doa itu datang ke tempat yang tepat. Our little miracle is on the way. Masya Allah Tabarakallah," tulis Irish Bella.

Tak hanya mereka berdua, nama Hilary Swank dan Gwen Zamora juga masuk dalam daftar artis yang mengumumkan kehamilan ketiga di tahun ini. Di sisi lain, menurut women.okezone.com, konten kreator Jessica Jane dan suaminya, Erwin Phang, juga baru saja menggelar gender reveal pada Kamis, 26 November 2026.

Dalam video di Instagram, Jessica sempat menebak anaknya laki-laki, menurut women.okezone.com. Namun, saat mengambil potongan kue, warna yang muncul justru merah, yang menandakan jenis kelamin bayinya perempuan, menurut women.okezone.com. Jessica tampak sangat antusias dan kaget karena semua keluarga menebak anaknya laki-laki, kata women.okezone.com. Menurut media itu, Jessica juga menuliskan bahwa kehadiran calon buah hatinya adalah sebuah keajaiban.

Kira-kira siapa lagi ya yang bakal menyusul kasih kabar bahagia kayak gini?