Hiburan

Kabar bahagia datang dari aktris Elina Joerg yang resmi dilamar oleh kekasihnya, Arvin Laurentino. Momen spesial ini terjadi di tengah hamparan salju Gunung Yotei, Jepang, dan dibagikan Elina lewat unggahan di akun media sosialnya.

Proses lamaran ini berlangsung sangat manis. Arvin terlihat berlutut di hadapan Elina sambil menyodorkan sebuah cincin berlian sebagai tanda keseriusannya untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Pemandangan Gunung Yotei yang diselimuti salju jadi latar istimewa yang bikin suasana makin romantis.

Dalam momen itu, Arvin menyampaikan ungkapan cinta sekaligus harapannya untuk membangun kehidupan bersama Elina. Arvin mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran Elina dalam hidupnya dan mengaku percaya bahwa hubungan yang mereka jalani dapat berakhir dengan bahagia. Arvin sempat berkata, Kamu sudah hadir dalam hidup aku di waktu yang nggak pernah aku duga. Makasih juga sayang, kamu sudah jadi diri kamu sendiri di momen kita sama-sama ini.

Arvin juga mengungkapkan keyakinannya untuk menjalani masa depan bersama Elina Joerg. Dia berharap hubungan ini bisa menjadi awal untuk melangkah ke jenjang pernikahan dan membina keluarga yang bahagia. Aku percaya ngejalanin hubungan sama kamu, kita pasti bakal happy ending terus. Aku percaya juga kita bisa bangun keluarga yang lebih bahagia ke depannya, lanjut Arvin.

Setelah menyampaikan perasaannya, Arvin mengakhiri momen tersebut dengan mengucapkan basmalah sebelum mengajukan pertanyaan yang dinantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Elina, will you marry me? ucap Arvin.

Elina Joerg yang berada di hadapannya tampak berkaca-kaca sekaligus tertawa bahagia. Tanpa ragu, Elina menerima lamaran sang kekasih dengan jawaban singkat penuh cinta, Iya. I love you.

Kejadian di Jepang ini menjadi babak baru dalam perjalanan hubungan Elina Joerg dan Arvin Laurentino. Kebahagiaan keduanya terekam jelas dalam sebuah video dengan latar alam penuh salju yang indah. Sebagai info, Gunung Yotei sendiri merupakan gunung berapi ikonik di kawasan Hokkaido, Jepang. Bentuknya yang menyerupai Gunung Fuji membuatnya kerap dijuluki sebagai Ezo Fuji.

Kawasan ini memang dikenal dengan panorama puncak dan lereng yang tertutup salju saat musim dingin, sehingga jadi salah satu lanskap alam yang menarik perhatian wisatawan. Jujur, pemilihan lokasinya juara banget, vibes-nya benar-benar kayak di film romantis!