Hiburan

Sial banget, Nikita Willy harus menghadapi mobil mogok saat pulang syuting, seperti yang ia bagikan pada 26 November 2026. Aktris ini langsung mengambil langkah dengan mengajak putra bungsunya, Nael, buat naik angkot.

Lewat Instagram Stories, Nikita membagikan momen sederhana ini dengan caption "Naik angkot karena mobil mogok pulang shooting. Alhamdulillah 'ala kulli hal". Definisi tetap tenang meski rencana nggak berjalan mulus, ya!

Tapi ternyata ada hikmah di balik drama mogok ini. Setelah naik angkot, Nikita singgah di sebuah restoran dan memperlihatkan pemandangan dari tempatnya makan, dengan tulisan "Karena mobil mogok jadi menemukan resto ini".

Kita semua tahu kalau Nikita Willy dan Indra Priawan memang sangat menjaga quality time keluarga. Bagi mereka, kehadiran untuk anak-anak itu sudah sangat berharga untuk membangun core memory, nggak harus hal besar atau jalan-jalan. Ternyata pengalaman naik angkot pun bisa jadi bagian dari memori itu, kan?