Hiburan

MNC Pictures berhasil meraih penghargaan TikTok Awards Southeast Asia 2026. Pencapaian ini merupakan bentuk apresiasi atas kiprah mereka dalam menyajikan konten hiburan yang mencuri perhatian audiens di platform digital, terutama lewat sinetron Terikat Janji.

Kabar gembira ini dibagikan langsung melalui akun Instagram resmi MNC Pictures. Dalam unggahannya, mereka mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan dan mengaku penghargaan ini jadi motivasi untuk terus berkarya.

"Terima kasih atas apresiasi dan dukungan yang terus diberikan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkarya dan menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk Indonesia!" tulis MNC Pictures di Instagram.