Hiburan

Meriam Bellina baru saja mengklaim Piala Citra keempatnya sebagai Pemeran Utama Wanita Terbaik di Festival Film Indonesia (FFI) yang digelar pada Jumat, 20 November 2026. Kemenangan ini didapat lewat perannya dalam film Senin Harga Naik yang rilis pada 18 Maret 2026.

Di film tersebut, Meriam berperan sebagai Retno Wulandari, seorang ibu tunggal pemilik toko roti yang protektif. Konflik emosional yang ia bangun dengan karakter Mutia, yang diperankan Nadya Arina, sukses membawa Meriam unggul atas nominasi lain seperti Christine Hakim, Luisa Adreena, Marsha Timothy, dan Shenina Cinnamon.

It’s a long trip. Thank you. It is an honor for me, ucap Meriam dalam pidato kemenangannya. Jujur saja, melihat rekam jejaknya, kemenangan ini terasa sangat pantas karena ia memang sudah teruji di berbagai generasi.

Perjalanan kariernya dimulai awal 1980-an sebagai model remaja dan cover girl Gadis Sampul untuk majalah Gadis. Ia lalu debut layar lebar lewat film Perawan-Perawan pada 1981, dan sejauh ini sudah membintangi lebih dari 50 film serta berbagai serial televisi.

Bukan cuma di 2026, Meriam memang sudah jadi langganan penghargaan tertinggi industri film Indonesia ini. Saat berusia 19 tahun, ia memenangkan Piala Citra 1984 lewat film Cinta di Balik Noda, menjadikannya salah satu penerima termuda. Ia juga meraih pengakuan Citra untuk film Taksi pada 1990 dan Get Married pada 2007.

Selain jago akting jadi protagonis maupun antagonis, Meriam juga sempat terjun ke dunia musik. Ia memulai karier menyanyinya pada 1983 lewat album Symphoni Rindu dan dikenal lewat lagu-lagu pop melankolis.

Kini, setelah 45 tahun berkarier di dunia hiburan, Meriam Bellina membuktikan kalau dedikasi dan fleksibilitas itu kunci utama supaya tetap relevan di mata penonton Indonesia. Definisi legend yang sebenarnya, ya begini.