Hiburan

Mayangsari membagikan momen liburan bersama keluarganya ke Eropa lewat akun Instagram pribadinya. Dalam perjalanan tersebut, Mayang terlihat sangat kompak dan mesra dengan sang suami, Bambang Trihatmodjo.

Keduanya tampil serasi dengan pilihan busana berwarna hitam. Mayang memilih gaya simpel dengan memadukan dalaman dan celana panjang hitam, yang dipasangkan dengan jaket serta sepatu berwarna oranye. Penampilannya pun terlihat natural tanpa pulasan makeup.

Kemesraan pasangan ini benar-benar terlihat nyata meski sudah menikah selama 26 tahun. Mereka tampak bahagia saat menghabiskan waktu berdua mengitari Eropa, bahkan salah satu foto memperlihatkan momen romantis saat Bambang mencium pipi istrinya. Definisi goals banget, ya, tetap lengket kayak orang pacaran!