Hiburan

Mawar AFI baru saja curhat soal pengalaman tak terduga setelah kisah hidupnya di Amerika Serikat viral di media sosial. Dia mengaku sempat merasa khawatir bakal kehilangan pekerjaan setelah aktivitasnya di sana jadi pemberitaan media.

Tapi plot twist-nya, ancaman kehilangan kerjaan itu bukan datang dari perusahaan tempatnya bekerja atau atasannya. Mawar justru menyebut suaminya sebagai sosok yang berpotensi membuat dirinya kehilangan pekerjaan.

Lewat video di Instagram pribadinya, Mawar menceritakan perjuangannya buat mendapatkan izin kerja dari sang suami sebelum akhirnya bisa menjalani sejumlah profesi di Amerika. Menurut Mawar, suaminya sebenarnya lebih ingin dia melanjutkan pendidikan daripada langsung bekerja.

Karena keinginan itu, Mawar harus melewati proses panjang untuk meyakinkan pasangannya agar diberikan izin untuk bekerja. Gara-gara itu, gua bisa kehilangan pekerjaan, tahu enggak? Yang bikin gua kehilangan pekerjaan gua itu bukan karena bos gue, tapi suami gue, ungkap Mawar, seperti dikutip Rabu (25/11/2026).

Honestly, drama izin suami ini relate banget sih sama banyak orang. Kira-kira kalau kalian di posisi Mawar, bakal milih sekolah lagi atau tetap kerjaanan dulu ya?