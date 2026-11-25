Hiburan

Maudy Ayunda, aktris sekaligus penyanyi, mulai memikirkan rencana untuk mengambil jeda dari segala kesibukannya setelah melahirkan anak pertama. Istri JesseChoi ini saat ini sudah memasuki usia kehamilan delapan bulan dan semakin dekat dengan waktu persalinan.

Di tengah jadwal yang padat, Maudy merasa perlu meluangkan waktu khusus untuk mendampingi buah hatinya di fase awal kehidupan. Meski mengaku sebagai pribadi yang aktif dan sulit diam, ia ingin menikmati momen awal yang menurutnya tidak akan terulang kembali.

"Hiatus? Aku sebenarnya orangnya agak nggak bisa diam tapi tapi aku juga di sisi lain pengin fokus dan pengin enjoy waktu yang mungkin tidak akan kembali lagi masa-masa awal itu," ungkap Maudy saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Bagi Maudy, menjadi ibu adalah fase berharga, sehingga ia berencana mengalokasikan waktu untuk lebih memusatkan perhatian pada peran barunya sebagai orang tua. Ia menyebutkan bahwa mungkin akan ada sedikit waktu di mana ia fokus sepenuhnya pada peran tersebut.

Selain menyiapkan berbagai perlengkapan bayi secara langsung, Maudy juga berupaya menata kesiapan mental dan fisiknya. Pengalaman ini membuatnya semakin menaruh hormat kepada para ibu lainnya karena ternyata persiapannya tidak sesimpel yang dibayangkan.

"Jadi ya 8 bulan itu persiapannya ya semua peritilan itu ternyata banyak gitu ya. Terus persiapan psikis, persiapan fisik, persiapan literal mulai nyiapin semua hal itulah ternyata ternyata gak sesimpel itu," terang Maudy.

Perjalanan menjadi ibu juga membuka dunia baru baginya. Maudy kini aktif belajar dan mencatat hal-hal penting yang ia dapatkan dari interaksi dengan orang terdekat maupun tontonan. Ia merasa dunia ibu itu kompleks dan merasa sangat "look up to" para ibu di luar sana. Ia bahkan rajin mencatat setiap kali bertemu teman, bertemu orang, atau menonton film agar hal-hal penting bisa diingat.

Jujur, keputusan untuk hiatus ini adalah langkah yang tepat. Menjadi ibu baru itu tantangannya luar biasa, dan Maudy tahu betul kalau momen awal bayi lahir itu singkat banget. Semoga proses persalinannya lancar ya!