Hiburan

Marsha Aruan lagi menikmati waktu liburan bareng adiknya, Michelle Aruan, di Korea Selatan. Mereka berlibur di akhir musim gugur, saat udara di Kota Seoul mulai terasa lebih dingin.

Bukan cuma jalan-jalan melihat indahnya Seoul menjelang musim dingin, duo kakak beradik ini juga sibuk berburu berbagai kuliner lezat yang jadi favorit di sana. Biar tetap hangat di tengah suhu yang turun, Marsha dan Michelle tampil kompak dengan busana tebal.

Selain kulineran, mereka juga menghabiskan waktu buat shopping. Intinya, Marsha dan Michelle benar-benar terlihat bahagia bisa quality time bareng selama di Korea Selatan.

Enak banget ya kalau bisa liburan bareng saudara sambil jajanan di Seoul!