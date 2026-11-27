Hiburan

Hasan Assegaf memberikan respons terkait keputusan Tasya Farasya yang melaporkan mantan suaminya, Ahmad Assegaf, ke polisi. Mantan mertua Tasya ini mengaku tidak keberatan jika masalah putranya diselesaikan lewat jalur hukum, bahkan ia secara terbuka menyatakan dukungan kepada Tasya Farasya.

"Saya dukung untuk masalah hukum. Saya dukung," ujar Hasan Assegaf.

Hasan menilai bahwa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan atau melalui langkah hukum jauh lebih bijak daripada saling membuka aib di hadapan publik. Baginya, urusan pribadi dan keluarga seharusnya tidak terus-menerus dijadikan konsumsi media sosial.

Namun, ada plot twist saat membahas itikad baik Ahmad Assegaf soal kerusakan rumah mewah Tasya Farasya. Hasan mengklaim bahwa sejak awal, sebelum meninggalkan rumah tersebut, ia sebenarnya sudah berniat untuk bertanggung jawab. Sayangnya, menurut Hasan, pihak Tasya Farasya tidak memberikan ruang maupun kesempatan bagi dirinya untuk melakukan hal itu.

"Saya minta dikasih kesempatan untuk bertanggung jawab, tapi sampai saat ini tidak pernah dikasih ruang untuk bertanggung jawab," kata ayah Ahmad Assegaf tersebut.

Sebagai konteks, Tasya Farasya telah melaporkan Ahmad Assegaf ke Polda Metro Jaya pada Selasa, 24 November 2026. Laporannya mencakup dugaan penggelapan dana perusahaan PT MOP Indonesia Corp, penipuan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, Ahmad diduga menjadi dalang di balik kerusakan rumah mewah milik Tasya yang kerugiannya mencapai miliaran rupiah.