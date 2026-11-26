Apa jadinya saat peragaan busana dan konser musik langsung disatukan dalam satu panggung? Inilah MadWalk, yang diciptakan oleh MAD TV di Athena pada tahun 2011. Pada hari Senin, 23 November 2026, acara ini kembali digelar untuk edisi ke-16.

Konsepnya sangat unik: setiap perancang busana dipasangkan dengan seorang artis musik. Ketika koleksi busana diperagakan di atas runway, sang artis tampil bernyanyi secara langsung, di panggung yang sama dan pada saat yang bersamaan. Setiap kolaborasi dirancang khusus hanya untuk satu malam ini, lengkap dengan aransemen baru, mashup, dan cover yang tidak akan bisa Anda dengarkan di tempat lain.

Kini MadWalk menjadi malam mode dan musik terbesar di Yunani: tiket arena yang terjual habis di arena dalam ruangan Tae Kwon Do di Athena, tayangan spesial televisi nasional, serta audisi model terbuka dengan lebih dari 3.500 pendaftar.

Tema tahun ini adalah «We are all made of stars».

Salah satu sorotan utama malam itu adalah LEGO Daisy Dress: gaun couture yang terbuat dari 12.000 keping LEGO, dengan 790 bunga yang dipasang satu per satu dengan tangan. Dibuat oleh perancang Nora Sarman bersama LEGO Certified Professional Balázs Doczy, karya ini ditampilkan secara eksklusif di Yunani pada ajang MadWalk, dikenakan oleh pembawa acara malam itu, Vicky Kaya.

Pesona kemewahan Old Hollywood hadir melalui mashup live lagu Beyoncé: penyanyi LILA memadukan Beyoncé dengan lagu «Prisencolinensinainciusol» dari Adriano Celentano untuk koleksi rumbai, bulu, dan mawar organza karya Celia Kritharioti.

Bagian penutup menjadi milik bintang Eurovision, Eleni Foureira, tepat sebelum seluruh arena tertutup oleh hujan konfeti.

MadWalk. Tempat mode bertemu dengan musik.