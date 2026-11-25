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Luna Maya nggak ambil pusing saat ada orang yang menyebut penampilannya sudah mulai terlihat menua. Aktris ini merasa tanda-tanda penuaan yang muncul bukanlah alasan untuk merasa malu atau rendah diri.

Bahkan saat membahas soal munculnya flek di wajah, Luna mengaku tidak masalah karena itu adalah bagian dari proses hidup. "(Ada flek) iya enggak apa-apa," katanya. Luna menegaskan bahwa dirinya tidak terganggu dengan komentar negatif orang lain karena ia sedang menikmati proses hidup yang memang harus dijalani.

Luna juga sempat menanggapi langsung komentar negatif netizen saat sedang melakukan live di media sosial. Menurutnya, kalau dia masih muda, mungkin dia akan merasa tersinggung, tapi sekarang dia menganggap hal itu sebagai hal yang biasa saja.

Tak hanya santai, Luna juga memberikan teguran keras bagi orang-orang yang suka menghina orang tua berdasarkan penampilan. Baginya, menghina fisik orang tua sama saja dengan menghina ciptaan Tuhan yang memang sudah mengatur siklus manusia dari bayi hingga tua.

Luna percaya bahwa menua adalah proses yang pasti dilewati semua orang dan harus disyukuri. Baginya, bisa menua adalah sebuah privilese karena berarti seseorang bisa merasakan fase kehidupan yang luar biasa. Menurut Luna, menua adalah siklus hidup yang wajib dinikmati, dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk sampai di fase tersebut.

Jujur, mentalitas Luna yang satu ini patut dicontoh banget. Daripada sibuk cari filler atau skincare mahal buat lawan usia, mending kita belajar cara 'mengamini' diri sendiri kayak Luna. Definisi cantik yang nggak lekang oleh waktu ya yang damai sama dirinya sendiri, kan?