Hiburan

Luna Maya membantah kabar bahwa persahabatannya dengan Melaney Ricardo sedang merenggang. Isu ini mencuat setelah keduanya disebut terlibat adu debat saat hadir di sebuah podcast yang sama, sampai-sampai ada rumor mereka tidak ingin bertemu lagi.

Luna menegaskan tidak ada persoalan besar yang mengganggu hubungan mereka. Baginya, memiliki pandangan yang berbeda dengan sahabat adalah hal yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan. Luna bahkan membandingkannya dengan hubungannya sendiri bersama sang ibu yang juga sering berbeda pendapat.

Istri Maxime Bouttier ini menilai perbedaan pandangan bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan karena setiap orang punya pemikiran masing-masing. Jadi, menurut Luna, tidak harus selalu sepakat dalam segala hal karena perbedaan pendapat itu wajar.

Sebelumnya, Melaney Ricardo juga sudah mengklarifikasi hal yang sama lewat sebuah program televisi. Melaney menyebut bahwa dalam pertemanan dewasa, perbedaan pendapat itu pasti terjadi. Yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa saling menghargai.

Melaney menjelaskan bahwa persahabatan yang dewasa tidak harus selalu sejalan. Menurutnya, seseorang bisa memilih pilihan A dan yang lain memilih B, namun mereka tetap saling menyayangi tanpa harus merasa kesal hanya karena perbedaan pendapat tersebut.

Jujur, kita semua pasti pernah beda opini sama bestie, tapi kalau sampai dibilang nggak mau ketemu lagi sih kayaknya netizen terlalu jauh berasumasinya. Setuju nggak kalau dewasa itu emang soal saling menghargai meski nggak satu frekuensi?