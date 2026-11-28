Hiburan

Pernah merasa panik karena mendengar kabar mengejutkan, tapi ternyata itu cuma bercandaan? Momen seperti ini memang sering terjadi saat teman sedang iseng mengerjai kita. Belakangan, istilah hihu ramai digunakan di media sosial, terutama TikTok, dan sering muncul dalam video prank yang membuat orang terkejut sebelum akhirnya sadar kalau mereka hanya jadi sasaran keisengan.

Dalam bahasa gaul, hihu adalah ungkapan untuk menandai bahwa seseorang baru saja berbohong atau mengerjai orang lain dengan tujuan bercanda. Kata ini biasanya diucapkan setelah pelaku menyampaikan informasi yang tidak benar. Saat lawan bicara mulai percaya atau menunjukkan reaksi tertentu, pelaku kemudian mengatakan hihu sambil tertawa. Dengan begitu, orang yang menjadi sasaran prank akan tahu bahwa ucapan sebelumnya hanyalah candaan.

Hihu sendiri bukan kata baku dalam bahasa Indonesia dan tidak memiliki arti khusus seperti kosakata formal. Maknanya lebih berkaitan dengan kebiasaan bercanda di media sosial. Popularitas istilah ini semakin meningkat setelah muncul tren prank standar motor di TikTok. Dalam video tersebut, pelaku biasanya berboncengan menggunakan sepeda motor dan mencari pengendara lain untuk dijadikan sasaran.

Salah satu pelaku kemudian berpura-pura mengingatkan bahwa standar samping atau jagang motor pengendara tersebut belum dinaikkan. Mendengar peringatan itu, pengendara yang jadi sasaran biasanya langsung refleks menggerakkan kaki untuk memeriksa standar motornya, padahal kondisi motor sebenarnya sudah aman. Saat korban menyadari kalau dirinya dikerjai, pelaku langsung meneriakkan hihu sambil tertawa. Reaksi spontan korban inilah yang menjadi bagian menarik dari video prank tersebut.

Selain dalam prank jagang motor, istilah hihu juga bisa digunakan untuk berbagai candaan ringan bersama teman atau orang terdekat. Hihu bisa dipakai untuk mengabarkan hal yang tidak benar, misalnya soal kecoak di belakang teman, libur sekolah besok, atau ada yang mencari kita, lalu diakhiri dengan kata hihu.

Jujur, prank standar motor ini benar-benar definisi 'kena mental' seketika karena refleks kita biasanya cepat banget kalau soal motor. Kira-kira kalian sudah pernah kena prank hihu juga belum?