Hiburan

Pedangdut Kristina blak-blakan soal pengalaman asmaranya yang kurang mengenakkan dengan pria yang berusia jauh lebih muda. Saat jadi bintang tamu di program Pagi Pagi Ambyar, dia mengaku kapok menjalin hubungan dengan berondong.

Kristina bercerita bahwa dia pernah didekati oleh lima orang pria yang jauh lebih muda. Namun, pengalamannya justru berakhir buruk karena dia merasa pria-pria tersebut hanya ingin menumpang.

Menurut Kristina, banyak dari mereka yang hanya ingin 'nebeng' atau mencari keuntungan finansial. Dia mengungkapkan bahwa mereka maunya ditraktir dan dibayari saat makan.

Dia mengakui bahwa saat itu dia belum paham dengan dinamika hubungan tersebut karena itu pertama kalinya dia single. Namun, akhirnya dia menyadari bahwa kelima pria yang mendekatinya ketahuan hanya ingin menumpang.

Kristina menegaskan bahwa mereka tidak sampai menghidupinya, tetapi memang kurang bertanggung jawab dan tidak memiliki modal. Meskipun begitu, Kristina mengaku sebenarnya tetap menyukai anak-anak muda yang berbakat dan punya talenta bagus, tapi bukan untuk dijadikan pasangan.