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Aktor Krisjiana Baharudin membagikan pengalamannya setelah menjalani prosedur vasektomi pada September 2026. Suami dari penyanyi Siti Badriah ini memastikan bahwa tidak ada perubahan signifikan pada kondisi fisiknya setelah tindakan medis tersebut.

Saat ditemui di kawasan Jakarta pada Rabu malam, Krisjiana menepis berbagai anggapan miring yang sering dikaitkan dengan vasektomi. Ia secara khusus membahas kekhawatiran soal hilangnya gairah atau penurunan kemampuan pria dalam beraktivitas.

Menurutnya, prosedur tersebut berjalan aman dan sama sekali tidak memengaruhi stamina maupun kesehariannya. Ia juga menyinggung anggapan malas kerja yang sering dikaitkan dengan prosedur ini.

"Mungkin, kata dokter kalau misalnya gak ada gairah dan gak mau kerja sih memang dari dasarnya aja udah malas kerja. Karena sebenarnya gak ada perubahan sama sekali. Kita dari aku maksudnya dari kekuatan, fisik semuanya sama. Sama gak ada perubahan," jelasnya.

Keputusan Krisjiana untuk vasektomi ini sebelumnya sempat jadi perhatian publik. Hal ini terjadi setelah ia dan Siti Badriah dikaruniai dua anak perempuan dan mereka sepakat untuk tidak menambah momongan dalam waktu dekat.

Sebelum mantap menjalani prosedur ini, Krisjiana mengaku sudah berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter serta anggota keluarga yang memiliki pengalaman serupa.