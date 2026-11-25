Hiburan

Kisah perjalanan hidup Astrid Widayani bakal diangkat jadi teater musikal berjudul Sri Wulandari. Sutradara Yogi Swara Manitis Aji bilang kalau pementasan ini adalah inisiatif Astrid yang ingin merefleksikan hidupnya untuk direnungi bersama dan jadi inspirasi buat orang lain.

Ceritanya bakal mengangkat akar lokal Solo dan biografi Astrid. Menariknya, Sri Wulandari sendiri adalah nama kecil Astrid. Ada juga detail lucu soal nama panggilan sayang dari ayahnya, yaitu Tiwul. Yogi menjelaskan kalau nama Astrid Widayani bukan nama yang diberikan sejak bayi, melainkan nama baru pemberian ibunya yang berisi doa dan cita-cita.

Untuk urusan pemain, ada sekitar 200 orang yang ikut casting, tapi cuma 60 orang yang terpilih. Sebagian dari mereka adalah pemain baru. Para pemeran berasal dari beragam usia, mulai dari 3,5 tahun sampai dewasa. Mereka bakal berkolaborasi dengan 40 seniman musik. Dalam menyiapkan pertunjukan ini, Yogi juga menggandeng tokoh teater senior asal Solo, Gigok Anurogo.

Walaupun waktu persiapannya minim dan banyak pemeran yang belum berpengalaman, Yogi merasa hal itu justru jadi keseruan tersendiri. Baginya, teknik akting bisa dipelajari lewat kursus, tapi yang lebih sulit adalah memberi pemahaman kepada pemain bahwa ini bukan sekadar eksistensialis. Mereka diajak mempelajari Solo lewat perspektif lain, seperti suasana karnaval tahun 90-an saat citra wali kota dulu dan sekarang bergeser.

Dalam proyek ini, Astrid sendiri bertindak sebagai produser film eksekutif. Pesan utama yang ingin disampaikan lewat pementasan ini adalah mengajak setiap orang untuk berani melawan keterbatasan. Menurut Yogi, keterbatasan setiap orang itu berbeda-beda dan tidak melulu soal ekonomi. Bahkan orang yang terlahir kaya belum tentu tidak punya keterbatasan. Jadi, poin utamanya bukan soal kekayaan, tapi bagaimana seseorang memiliki cara pandang dalam hidup.

Kira-kira siapa ya yang merasa punya keterbatasan tapi tetap gas terus buat ngejar mimpi?