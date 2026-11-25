Hiburan

Cut Keke, Ersa Mayori, dan Diana Pungky kembali ke layar lebar lewat film 5 cm Revolusi Hati. Menariknya, mereka bertiga dipercaya memerankan sosok ibu dari karakter utama remaja di film yang merupakan prekuel dari 5 cm tahun 2012 ini.

Cut Keke berperan sebagai ibunda Azizah yang diperankan oleh Rachel Aseela. Sementara itu, Ersa Mayori menjadi ibu dari Zafran yang diperankan Roman King, dan Diana Pungky menjadi ibunda Astri yang diperankan Olivia Morrison.

Saat ditemui di kawasan Gondangdia, Jakarta Selatan, mereka cerita kalau suasana di lokasi syuting seru banget. Diana Pungky bahkan mengaku kalau mereka sempat tidur bareng saat sedang menunggu giliran syuting.

Cut Keke menambahkan kalau mereka sering memanfaatkan waktu jeda syuting untuk curhat hal-hal yang tidak penting. Bahkan, mereka sempat ngobrolin soal horor pas jam 2 pagi.

Selain obrolan yang hangat, urusan perut juga jadi hal yang menarik buat ketiga aktris ini selama berada di lokasi syuting. Jujur, vibes mereka kayak circle pertemanan yang asik banget ya kalau sudah kumpul begini.