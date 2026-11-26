Hiburan

El Barack Alexander baru saja bikin bangga dengan pencapaiannya di dunia teknologi. Putra sulung Jessica Iskandar yang kini berusia 12 tahun ini terpilih mewakili sekolahnya untuk memamerkan karya robotik di ajang pameran proyek STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) di Oxford, Inggris, pada 2027 mendatang.

Kabar membanggakan ini dibocorkan langsung oleh ayah sambungnya, Vincent Verhaag. El dijadwalkan terbang ke Inggris bareng beberapa murid terpilih lainnya buat presentasiin hasil karya mereka, jadi ini bukan ajang kompetisi olimpiade ya.

Vincent Verhaag sempat cerita soal hal ini saat ditemui di Studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, pada 25 November 2026. Menurut Vincent, El benar-benar terjun langsung dalam proyek ini, mulai dari tahap perancangan sampai rakit komponen kabel dan objek perangkatnya.

Salah satu hasil karyanya yang paling juara adalah prototipe drone yang punya fitur pemindaian inframerah. Gak cuma sekadar ngerakit, El dan timnya juga bikin coding supaya robot buatannya bisa merespons instruksi, mulai dari ketukan, tepuk tangan, sampai pengenalan suara atau voice recognition.

Jujur, kita semua takjub banget sih melihat anak usia 12 tahun sudah bisa menguasai coding dan merakit robot secanggih itu. Vincent sendiri mengaku sangat bangga karena menurutnya kemampuan El dalam merancang sekaligus memprogram robot di usia belia adalah pencapaian yang istimewa.

Kebayang gak sih, baru 12 tahun tapi sudah bakal terbang ke Oxford buat pamer karya teknologi? Fix, El Barack calon engineer masa depan banget!