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IShowSpeed, kreator konten asal Amerika Serikat, bikin kejutan saat memberikan pidato kemenangan di ajang The Streamer Awards 2026. Padahal ia sebenarnya dapat menggunakan bahasa Inggris, Speed justru memilih menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara di atas panggung. Ia memilih bahasa yang lebih dekat dengan sebagian besar penggemarnya di Indonesia.

Langkah Speed ini jadi menarik karena menunjukkan bahwa pilihan bahasa tidak pernah benar-benar netral, terutama saat dilakukan di depan jutaan penonton. Dengan memilih bahasa Indonesia, Speed seolah memperkecil jarak simbolis dengan para penggemarnya. Hal ini memberikan kesan bahwa penonton dari Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik penayangan, tapi merupakan bagian penting dari komunitas yang ia bangun.

Drama bahasa Indonesia vs bahasa Melayu

Saking viralnya, aksi Speed ini malah memicu perdebatan di platform X. Sebagian warganet Malaysia mengklaim bahwa Speed sebenarnya sedang berbicara bahasa Melayu. Ada juga yang berpendapat kalau bahasa Indonesia itu sebenarnya cuma dialek dari bahasa Melayu. Meski terlihat seperti perselisihan kecil antar penggemar, sebenarnya ada isu linguistik yang lebih dalam soal kapan sebuah ragam bahasa disebut sebagai bahasa atau sekadar dialek.

Secara linguistik, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu memang punya hubungan genealogis yang sangat dekat. Bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu yang sudah berabad-abad jadi bahasa perhubungan di wilayah Nusantara. Itulah kenapa orang Indonesia dan Malaysia biasanya bisa saling paham saat berbicara. Namun, kesalingpahaman saja tidak cukup untuk menentukan status sebuah bahasa.

Menurut sosiolinguis Einar Haugen pada 1966, perbedaan antara bahasa dan dialek itu erat kaitannya dengan proses standardisasi dan pembentukan identitas. Dua ragam yang berkerabat bisa jadi bahasa standar kalau masyarakat penuturnya membangun norma, lembaga, dan tradisi penggunaan yang berbeda. Jadi, meski kosakatanya mirip, posisi sosialnya tidak otomatis sama karena sejarah standardisasi, kebijakan pendidikan, dan identitas nasional yang berbeda.

Di Indonesia, bahasa Indonesia punya makna politik kuat sejak Sumpah Pemuda 1928 dan dikukuhkan jadi bahasa negara lewat UUD 1945. Sementara di Malaysia, bahasa Melayu ditetapkan jadi bahasa kebangsaan lewat Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Keduanya memang berakar dari tradisi Melayu, tapi tumbuh di lingkungan kenegaraan dan media yang berbeda. Menyebut bahasa Indonesia cuma sebagai dialek bahasa Melayu tanpa dasar klasifikasi yang jelas sebenarnya adalah sebuah penyederhanaan.

Alasan di balik pilihan bahasa Speed

Kalau dilihat dari sisi psikologi sosial, pilihan Speed ini bisa dijelaskan lewat Communication Accommodation Theory dari Howard Giles (1973). Teori ini membahas bagaimana seseorang menyesuaikan perilaku komunikasinya buat membangun kedekatan atau menandai jarak sosial dengan orang lain. Jadi, saat Speed bicara bahasa Indonesia, dia sedang membangun kedekatan emosional dengan fansnya.

Tentu saja ada alasan ekonomi juga. Indonesia punya pasar digital yang sangat besar dengan komunitas penonton gim dan siaran langsung yang sangat aktif. Fenomena ini mirip dengan apa yang ditunjukkan kreator Windah Basudara, di mana interaksi spontan dan pilihan bahasa bisa membangun loyalitas penonton yang kuat.

Pierre Bourdieu dalam bukunya Language and Symbolic Power (1991) menjelaskan bahwa nilai praktik berbahasa itu berkaitan dengan pasar sosial tempat bahasa itu digunakan. Meskipun bahasa Inggris punya jangkauan global, beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia bisa memberikan rasa kedekatan yang jauh berbeda bagi penggemar di tanah air. Namun, pilihan Speed tidak harus dilihat sebagai strategi pasar saja, tapi bisa jadi campuran antara rasa senang belajar bahasa, penghargaan untuk penggemar, dan pertimbangan pasar.

Fenomena ini membuktikan kalau bahasa Indonesia sekarang bukan cuma dipakai oleh penutur asli Indonesia, tapi juga jadi pilihan komunikasi bagi kreator global untuk menjangkau komunitas digital di sini. Selain itu, hal ini menunjukkan kalau bahasa Indonesia bisa mendunia lewat jalur yang tidak biasa, bukan cuma lewat kelas bahasa atau program kebudayaan, tapi lewat siaran langsung, gim, meme, dan budaya penggemar.