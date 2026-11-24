Hiburan

Red carpet Festival Film Indonesia (FFI) 2026 jadi ajang pamer kreativitas lewat tema Askala Karya Sinema. Para selebriti tampil total dengan wastra Nusantara, mulai dari kebaya modern, kain batik, sampai detail handmade yang bikin look mereka makin mewah.

Luna Maya tampil anggun pakai kebaya velvet hitam berlengan puff dengan potongan panjang di depan. Biar makin chic, ia memadukannya dengan bawahan batik sogan berlipit asimetris, flat shoes emas, dan aksesori emas dari Bvlgari. Rambut panjangnya diikat tinggi dan lurus, memberikan kesan clean look yang elegan.

Wulan Guritno memilih gaya romantis dengan kebaya velvet hitam dari Studio Jeje yang punya sulaman bunga putih keunguan dan daun hijau. Detail kerah renda dan peplum ruffle krem dipadukan dengan kain bernuansa metalik serta tas hitam berbahan lembut. Penampilannya makin rapi dengan rambut yang ditarik ke belakang.

Marzella Zalianti tampil lebih berani dan dramatis lewat busana batik patchwork karya Sapto Djojokartiko. Setelannya punya pundak tegas dengan kerah tinggi dan drapery di pinggang. Perpaduan warna hijau, jingga, dan hitam dari batik serta tenun ini disempurnakan dengan anting mutiara besar, sanggul rapi, dan lipstik merah tua.

Mikha Tambayong, penyanyi dan aktris, memilih gaun batik tanpa lengan dari Sapto Djojokartiko dengan kerah cowl dan potongan A-line panjang. Ia melengkapi look-nya dengan tas mungil kuning Bvlgari, gelang bertumpuk, makeup natural, dan rambut yang ditarik rapi ke belakang.

Nirina Zubir tampil klasik dan glamor dengan gaun off-shoulder silver karya Sapto Djojokartiko. Gaun ini punya detail embellishment handmade, lengan panjang bertekstur, dan belahan tinggi. Gaya retro makin terasa dengan rambut bergelombang, anting emas, dan lipstik merah anggur.

Prilly Latuconsina tampil all-out serba emas dengan kebaya penuh payet dan manik dari AnSoe. Ia memadukannya dengan kain batik emas-hitam serta selendang berkilau berekor panjang yang menyapu karpet merah. Riasan hangat bernuansa cokelat dan sanggul rapi menutup tampilan mewahnya.

Widyawati tampil anggun menggunakan kebaya full payet emas rancangan Biyan dengan motif daun bermanik yang rapat dan potongan menyilang. Kebaya ini dipasangkan dengan kain serta selendang tenun hijau sage-peach berumbai, sanggul rapi, dan lipstik merah.

Keren banget ya melihat gimana wastra tradisional bisa jadi se-modern dan se-glamor ini di tangan desainer seperti Sapto Djojokartiko, Biyan, dan Studio Jeje. Kalau kalian, look siapa yang paling juara?